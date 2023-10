Ancora boom di ascolti per “Che tempo che fa“, la trasmissione di Fabio Fazio quest’anno sbarcato sul Canale Nove. Discovery ha fatto un nuovo record: 2.244.000 spettatori con l’11,3% di share nella parte centrale della trasmissione, 1.211.000 spettatori con l’8,8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Una presentazione vista da 1.476.000 spettatori con il 7,7% di share.

Un dato in crescita rispetto a sette giorni fa quando il programma su Nove aveva ottenuto 2.100.000 spettatori con il 10.5%, con l’8,2% e 1.122.000 per Il Tavolo. A dare man forte alla trasmissione l’ultimo siparietto che Luciana Littizzetto ha dedicato ad Andrea Giambruno, lasciato dalla compagna Giorgia Meloni a seguito di alcuni fuorionda di Striscia la Notizia.

Facio Fazio intervista Fedez a Che tempo che fa

Che tempo che fa inanella una serie di ottimi risultati e in termini di ascolti ha anche sorpassato un gigante di Mediaset, Gerry Scotti, che in contemporanea con lo show di Fabio Fazio è andato in onda con il suo Caduta libera. Ora il conduttore si appresta a dare un altro colpaccio, questa volta a discapito della Rai, casa del conduttore per oltre 20 anni: intervisterà Fedez.

Fabio Fazio ha ‘soffiato’ Fedez a Francesca Fagnani e al suo Belve. La giornalista avrebbe voluto intervistare il rapper ma il suo progetto è andato in fumo per una ‘scelta editoriale’ della Rai. A questo punto il conduttore di Che tempo che fa ha preso la palla al balzo per chiamare il rapper e ospitarlo nella sua trasmissione. L’accordo, scrive Novella 2000, sarebbe arrivato durante la puntata del podcast Muschio Selvaggio durante il quale Fedez ha intervistato Fabio Fazio. “Domenica a Che tempo che fa Fabio Fazio intervisterà Fedez”: questo l’annuncio fatto sui social network della trasmissione di Canale Nove.

La decisione di invitare il rapper asciare ha scatenato qualche critica: “Ma invitate qualcuno di nicchia, che non si vede spesso… di Fedez sappiamo già vita morte e miracoli e valori di sangue e urine” o “Come si dice a Roma, se la cantano e se la suonano. Mai una voce discordante”. Dopo i recenti problemi di salute, il ricovero d’urgenza a causa di una grave emorragia interna, Fedez torna in televisione e in prima serata. E Fabio Fazio già si sfrega le mani.