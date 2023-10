Il caso Andrea Giambruno irrompe anche a Che Tempo che Fa, durante la puntata di ieri domenica 22 ottobre Luciana Littizzetto non si è lasciata scappare l’occasione. Rivelazioni e parole al vetriolo che non sono piaciute a tutti con decine di commenti negativi sulla pagina Instagram ufficiale del programma. “Che tristezza, senza parole scandaloso. Per me dovreste fare il programma e parlare dei beati azzi Vs che sicuramente ne avete. Non avete per niente il senso del rispetto”.

E ancora: “Poverina Litizzetto radical chic che predichi bene e razzoli tra stracci elargiti per farsi pubblicità dei mercanti in fiera. Quanta ipocrisia nelle tue parole, quanto rosichi per ciò che sei e che non sarai mai, profuga televisiva che ti vendi al miglior offerente ma non ti vergogni???”. E tanti altri esempi si potrebbero fare. Cosa ha detto Luciana Littizzetto? Il suo monologo è iniziato così: “Giambruno e trino, maschio beta di donna alfa. […] Portatore di tre nomi maschili: Andrea, Gian e Bruno”.





“Responsabili forse dell’esubero di testosterone che fatichi a smaltire”, comincia così la lettera indirizzata da Luciana a Giambruno, da giorni in religioso silenzio. “Io ti capisco: stare con una compagna che non credo sia proprio una piuma”. E ancora: “per tua somma sfiga, è anche il presidente del consiglio con l’articolo “il” non aiuta. Tocca misurarsi tutti i giorni con una che ha più palle di te. Il problema non è il fuori onda ma il dentro cranio”.

Poi l’attacco più duro: “Una cosa bisogna dirla: sei stato un po’ balendo, un po’ smargiasso, sei vecchio dentro e arrogante fuori ma non sei un delinquente, non sei un orco, non hai ammazzato nessuno Dovrai rifarti una vita senza Giorgia […] Ma aspetta ad aprire Tinder sennò Giorgia ti manda Crosetto con un battaglione sotto casa e ti fa un cu** così”.Poi il messaggio al premier: “La famiglia tradizionale salta ancora una volta. Sarai inca**ta nera e ti capisco: hai fatto bene a mollarlo, con Salvini non puoi ma con lui sì. Non eravate nemmeno una famiglia tradizionale quindi vi risparmiate anche il divorzio”.

“Volevo dirti che è capitato a tutte di innamorarsi di uno sciocco. Quando ti innamori, magari in lui noti già una certa carenza di neuroni, ma pensi “Io lo cambierò”. Ma gli uomini non li cambi nemmeno se hai conservato lo scontrino. E alla fine ti ritrovi un pistola con le mani sul pacco a controllare genitale 1 e genitale 2. Sono certa che se si vedessero i fuori onda di tutti i mariti italiani, forse di matrimoni se ne salverebbero la metà. Ps. Come vedi la triade santa papà, mamma e bambino è saltata ancora una volta e non basterà una pesca a salvarla”.