“Sono morti, un grande dolore”. Ezio Greggio, la commozione in diretta tv: pubblico in lacrime (VIDEO)

Ezio Greggio si emoziona a La tv dei 100, il programma di Piero Chiambretti su Canale 5. Oltre a lui c’era anche l’immancabile spalla Enzo Iacchetti, da sempre amico e collega a Striscia la Notizia. Come tutti gli altri ospiti precedenti, i due sono stati bersagliati all’interessante interrogatorio dei bambini protagonisti del programma. E chiaramente i due si sono sbottonati non poco nel raccontare la loro vita privata e lavorativa. Ad un tratto, alla Tv dei 100, un bimbo ha chiesto a Iacchetti se fosse geloso dell’amico.

Enzo a questo punto ha risposto: “Certo che lo sono, ma è una gelosia buonissima”. A questo punto prende la parola anche Ezio Greggio che dice: “È vero io e il mio socio siamo gelosi. Ma considero Enzino come mio fratello visto che io non ne ho, a volte anche sorella”. Poi i due hanno chiesto di mandare un pensiero al padre e ideatore di Striscia la Notizia: “Un applauso per Antonio Ricci”.

Leggi anche: “Bacia Nikita…”. GF Vip, Luca Onestini: è successo tutto nel cortiletto. Attimi di panico in casa (VIDEO)





Ezio Greggio si emoziona a La tv dei 100

A quel punto Ezio Greggio ha raccontato ai bambini una cosa spassosa: “Una volta mi è arrivato un cd da parte di Adriano Celentano che mi disse che ero il migliore della coppia”. Iacchetti allora ha risposto, facendo ridere tutti: “Anche a me è arrivato il cd dove mi diceva che il migliore ero io”. Ma non è finita perché i bambini ad un tratto sono entrati nella sfera molto personale di Ezio Greggio e gli hanno chiesto: “Quanto ti hanno aiutato i tuoi genitori per farti diventare famoso?”.

Commosso, il presentatore tv ha risposto: “Molto. Sono stati fondamentali per me. Adesso non ci sono più, voglio salutarli”. Attimi davvero da lacrima per tutti, anche per lo stesso Chiambretti che durante il terribile periodo del Covid ha perso l’amata mamma. Era il ventuno marzo 2020, quando all’ospedale San Mauriziano di Torino, perse la vita Felicita Chiambretti. Entrambi si trovavano lì ricoverati per le complicanze dovute al virus covid-19.

Due grandi ospiti… a #LaTVdei100euno il signor Ezio Greggio ed il signor Enzino Iacchetti! 😍 pic.twitter.com/Lv2ERpUUHy — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 22, 2023

Mercoledi 23 io e il mio socio saremo ospiti da @PChiambretti a “LA TV DEI 100 e UNO” su #Canale5 Ne vedrete delle belle, una serata piena di risate e sorprese #eziogreggio #enzoiacchetti pic.twitter.com/uGmAvoQ9Uw — Ezio Greggio (@EzioGreggio) March 21, 2023

Solo qualche tempo fa Chiambretti ha raccontato: “Erano le 4 del pomeriggio, ma a me sembravano le nove di sera. I medici mi dicono che mia mamma Felicita sarà messa vicino a me. Ricordo che mamma arriva, come in un sogno. Mi addormento serenamente e a un certo punto entra Chiara, l’infermiera, che le mette due dita vicino alla carotide e ne accerta la morte”.

Leggi anche: “Lui puzza, noi ci ritiriamo”. Isola dei Famosi 2023, rivolta per il concorrente: di chi parlano