C’è grande curiosità sul prossimo cast del GF Vip, soprattutto dopo le ‘regole’ dettate da Pier Silvio Berlusconi. I nomi dei presunti vipponi ma anche opinionisti circolano da settimane, ma di certezze per ora nemmeno l’ombra. L’unica è che ritroveremo Alfonso Signorini al centro dello studio e che ci sarà un mix tra vip e nip. Ma i provini sono iniziati e nelle scorse ore è arrivato il primo scoop. Un retroscena particolare è trapelato ed è stato subito inviato su Instagram a Deianira Marzano.

L’esperta social di gossip e tv ha ripostato il messaggio ricevuto da una fonte rimasta anonima che ha raccontato di una presunta rissa avvenuta ai casting del reality show di Canale 5. Non ci sono testimonianze fotografiche o filmati perché, come sottolinea l’utente, è “severamente vietato fare foto e video”. Ma il nome di uno dei protagonisti c’è ed è ben conosciuto al pubblico di Uomini e Donne.

GF Vip provini, “l’ex UeD ha preso per i capelli un ragazzo”

Come rivela Deianira Marzano, ai provini del GF Vip un testimone ha raccontato di aver visto un volto noto di Uomini e Donne assumere un atteggiamento altezzoso che ha provocato la rabbia di un altro ragazzo. E la situazione è poi precipitata. Quest’ultimo sarebbe uno dei tanti ‘nip’ che avanzano le loro candidature al reality in luoghi appositi sparsi per l’Italia.

Chiaramente ci si mette in fila e tra una coda e l’altra è scoppiato il putiferio: l’ex volto di UeD Ciprian Aftim, che fu la scelta della tronista Nicole Conte, si sarebbe presentato volendo saltare la fila in quanto personaggio noto in tv ma quando un ragazzo, che stava aspettando il suo turno, avrebbe leggermente spintonato e lo avrebbe invitato a fare la coda come tutti, l’ex corteggiatore avrebbe reagito male.

Ciprian Aftim, che con Nicole Conte ha chiuso dopo pochi mesi, avrebbe preso per i capelli il giovane. “Lo ha preso per il ciuffo e gli ha girato i capelli. Una scena imbarazzante”, ha rivelato la fonte a Deianira Marzano. Questo retroscena è stato presto ripreso da tutti, siti e giornali, ma resta comunque un’indiscrezione. Non ci sono infatti conferme.