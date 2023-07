Clamorosa svolta positiva per un’ex GF Vip, che è diventata attrice e sta per fare il suo grande debutto al cinema. Una notizia meravigliosa, che è stata confermata dalla diretta interessata con un post sul suo profilo Instagram. Ovviamente l’affetto è stato totale da parte dei suoi follower, che una volta letto il messaggio e visto anche il trailer del film, si sono complimentati con lei per questa novità assoluta nella sua vita professionale.

E deve sicuramente dire grazie al reality show di Alfonso Signorini, se è ritornata nuovamente in auge riuscendo a conquistarsi uno spazio importante nel grande schermo. L’ex GF Vip è quindi ufficialmente attrice e c’è enorme curiosità nel vederla all’opera al cinema. Sappiamo anche qual è la pellicola in cui sarà protagonista, così come la trama della stessa e anche il personaggio che lei ha deciso di interpretare.

Un’ex GF Vip è diventata attrice: debutta al cinema

L’ex GF Vip, neo attrice, ha scritto sui social a proposito del film che la vedrà protagonista al cinema tra non molto: “Prossimamente al cinema e poi Amazon Prime. Una preghiera per Giuda”. Secondo quanto riferito dal sito Isa e Chia, la pellicola è stata girata due anni fa e il regista è Massimo Paolucci. Tra l’altro, le riprese sono state effettuate nella terra di origine dell’ex vippona, ovvero Terni. Ma una parte ha avuto luogo anche nel territorio siciliano.

Stiamo parlando di Martina Nasoni, che ha preso parte per un breve periodo alla scorsa edizione del GF Vip in quanto ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Tornando al film Una preghiera per Giuda, questa è la trama riportata sempre da Isa e Chia: “Racconta la storia di due boss rivali che provocheranno il caos dopo che uno dei due uscirà dalla prigione. Lei sarà una delle figlie di un boss, Mary, e nel corso del film ci sarà un tentativo di rapimento ai suoi danni.

Classe 1998, Martina Nasoni ha avuto una malattia quando era una bambina, una cardiomiopatia ipertrofica, che l’ha costretta ad essere operata con l’uso di un pacemaker. Lei ha vinto il GF 16 ed è anche nota perché il brano di Irama, La ragazza col cuore di latta, è dedicato proprio alla giovane. E ora si è immersa in questa nuova avventura lavorativa.