Uscita dal GF Vip 7 è pronta per Uomini e Donne. La notizia è lei stessa a darla: più che una decisione da parte del programma, una candidatura da parte dell’ex gieffina che arriva propri in giorni molto complessi per il reality che si avvia a vivere il suo atto conclusivo. Nelle ultime ore a far palare è stato il messaggio arrivato dal cielo per gli inquilini. Un messaggio nel quale si colpisce il resto della Casa e si inneggia ai Donnalisi. Ma se dentro l’atmosfera è pungente, fuori c’è chi fa parlare di sé.



Un’ex vippona ha infatti raccontato di volere andare a Uomini e Donne. Sollecitata da un giornalista di Casa Chi ha confessato che bene si sentirebbe in studio: “Ma magari, facciamo un appello a Maria, mai dire mai!”. Con la sua presenza al GF Vip ha ammesso di aver esaudito un suo grande sogno, in attesa della svolta: “Nonostante io non abbia avuto i voti, i miei devoti sono tanti”, ha ironizzato l’ex Vippona.

Sarah Altobello, dopo il GF Vip 7 si candida per Uomini e Donne



Lei è Sarah Altebello che ha raccontato anche del suo rapporto con Attilio Romita. Attilio Romita che ha annunciato le nozze con la compagna Mimmuzza. “Sono contentissima di questa loro unione e questa sua casa che ha ritrovato a Bari. Assolutamente non ci vado al matrimonio, non sono stata invitata. Addirittura il signor Romita mise addirittura un segui blando sulla mia pagina Instagram che poi ha tolto, all’improvviso non l’ho visto più”.



E ancora: “Quindi insomma, io so cosa ho dato in maniera amichevole ad Attilio, come si dice, fai del bene e dimentica. Io nella Casa l’ho pensato tanto, credevo di aver trovato una bella amicizia ma ho poi capito che non è tutto ora quello che luccica”. Il GF Vip 7 è stato molto positivo per Attilio anche se ha ammesso che non sarebbe così sicuro di rifarlo.



A Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, aveva spiegato: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo, mi aveva detto, ed aveva ragione. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà”.