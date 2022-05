“Ci sono complicazioni”. Eva Henger, dopo l’incidente slitta l’intervento. La decisione dei medici

A pochi giorni dal terribile incidente in cui Eva Henger è rimasto coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti arrivano nuove notizie sullo stato di salute dell’ex pornodiva. Nei giorni scorsi una parziale ricostruzione dell’incidente, avvenuto in Ungheria, era stata fatta dal manager di Eva. Ai microfoni di Novella 2000 aveva in fatti raccontato: “Ritengo doveroso precisare che si trattava di una strada statale con linea continua, dove era assolutamente vietato sorpassare”.



“Solo Massimiliano è stato portato via in elisoccorso, perché le sue condizioni apparivano molto gravi, tanto che i soccorritori hanno faticato non poco a rianimarlo. Inizialmente è stato dato per morto dalla stessa Eva Henger la quale, in attesa dei soccorsi, provava a chiamarlo senza risposta”. Una situazione particolarmente drammatica che ieri era stata raccontata durante Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 guidato da Barbara D’Urso.





Eva Henger, valori fuori norma e intervento posticipato di 24 ore



A fare luce sulla questione è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che ha riportato le parole del marito di Eva Henger. “Ho appena sentito Massimiliano Caroletti, 10 minuti fa […] Caroletti ha “solo” la frattura dello sterno. Ma è stata una frattura positiva. Per 10 minuti non si sapeva cosa gli fosse successo, ma il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco cosi intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno”.



E ancora: “C’è una cosa interessante, nell’orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo, lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione”. Un pericolo scampato mentre slitta ancora l’operazione per le varie fratture al braccio, gambe, tallone, osso sacro e clavicola (non femore come erroneamente si ipotizzava) riportate da Eva Henger.



Il motivo per il quale i medici hanno voluto aspettare è nelle condizioni fisiche di Eva Henger. Sembra infatti che nella milza di Eva sia stato trovato del liquido. L’importanza di avere valori stabili ha spinto i medici a spostare l’intervento avanti di almeno 24 ore. Oggi dovrebbe essere il giorno.

“Intervento necessario”. Eva Henger, nuovo aggiornamento dopo il terribile incidente col marito