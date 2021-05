Eugenia Rigotti è stata una delle protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne. È arrivata in studio per conquistare il tronista Massimiliano Mollicone che alla fine le ha preferito Vanessa Spoto. Ma Eugenia è rimasta nel cuore dei telespettatori che stravedevano per lei e per la sua genuinità e questa situazione ha più volte messo in difficoltà il ragazzo romano. Superata la delusione per la “non-scelta” Eugenia è tornata sui social per la felicità dei suoi fan e ha risposto ad alcune domande dei suoi fan.

C’è chi le ha chiesto se si sente una persona insicura e lei ha risposto così: “Dipende dal contesto, dalla situazione… Ci sono situazioni in cui le mie insicurezze predominano, altre in cui riesco a gestirle… Dipende…”. Altri le hanno domandato se a volte senta il bisogno di avere qualcuno al suo fianco. E la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone ha spiegato di sentirsi molto fortunata perché anche se non ha un fidanzato al fianco ha comunque tantissimi amici e persone vicine sia nei bei momenti che in quelli brutti.

“Da questo punto di vista sono molto fortunata, o almeno penso di esserlo…Le persone delle quali ho bisogno sono sempre vicine a me e non mi lasciano mai e poi mai sola…”. Ha anche rivelato di aver superato l’amarezza per quanto accaduto a Uomini e Donne e ha aggiunto di aver riempito questo vuoto grazie alla presenza degli amici e dei suoi affetti più cari: “Si ne sento il bisogno, ma ho la fortuna di poterlo soddisfare in questo modo…”.





Poco dopo la scelta di Massimiliano Mollicone, accanto a Eugenia Rigotti è comparso un ragazzo misterioso che la abbraccia e al quale la ragazza tocca il viso, in un gesto di intimità. La foto postata da Eugenia su Instagram ha fatto scattare la caccia all’uomo e in molti si sono messi alla ricerca per comprendere l’identità di questo ragazzo e addirittura è stata avanzata l’ipotesi che si trattasse di un fidanzato tenuto nascosto. La stessa Eugenia ha fatto chiarezza: “Il ragazzo in foto è il fidanzato della mia migliore amica. Sono dispiaciuta che qualcuno getti discredito senza verificare. Mi dispiace inoltre che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma. È però colpa mia. Ho agito, sbagliando, nella convinzione che bastasse la mia consapevolezza perché fosse evidente che a legarci è un profondo sentimento di amicizia”.

Sebbene siano tanti i followers che l’hanno sostenuta durante la permanenza nel Trono Classico, sono anche tanti gli haters che hanno cercato di farla sentire sbagliata. “Mi sono sentita dire di essere anoressica, mi dicevano che dovevo farmi curare, che la mia anoressia dipendeva dalla mia isteria, mentre Samantha si é sentita chiamare ‘porchetta con gli occhi azzurri’”, ha messo Eugenia Rigotti ai microfoni di MondoTv 24.