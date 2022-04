Estefania Bernal contro la compagna di avventura a L’Isola dei Famosi. Pare che la questione abbia sollevato non poche polemiche da parte di alcuni utenti che hanno poi commentato il video nel momento cruciale in cui sarebbe emersa una verità diversa da quella sostenuta sia dalla modella che da Alessandro Iannoni. Ma ecco come sono andate le cose.

Partiamo da quanto asserito da Estefania Bernal, che pare abbia provato a smentire quanto sostenuto da Lucia Nunez. Secondo quanto affermato dalla naufraga, l’aiuto a diventare leader sarebbe arrivato, anche per Alessandro Iannoni: “Ha chiesto a tutti di diventare leader e l’abbiamo aiutata…”.





Nonostante quanto affermato tanto da Estefania Bernal quanto da Alessandro Iannoni, le cose sarebbero andate diversamente e sul web è stato pubblicato un video in cui emergerebbe l’esatto contrario: no, non sembra che Estafania abbia aiutato la compagna di avventura.

“Nel video della prova leader estefania fa anche l’urletto di quella che ha dolore e la faccia contrita perché stanca davvero brava come attrice sei una bugiarda che con la scusa che nn sa L’italiano manipola le parole”, si legge su Twitter.

Nel video della prova leader estefania fa anche l'urletto di quella che ha dolore e la faccia contrita perché stanca davvero brava come attrice sei una bugiarda che con la scusa che nn sa L'italiano manipola le parole #isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/oIbUedvOVM — Black1_soul (@Bianconera1897) April 21, 2022

E la questione alquanto dibattuta potrebbe dunque diventare oggetto di osservazioni anche nel corso della puntata. Ilary Blasi potrebbe mostrare questo video in diretta e provare a comprendere come siano andate davvero le cose. Ma non solo, perché più che atteso sarebbe anche il nome del concorrente eliminato. Rischio alto per Estefania e Roger.

“Ho chiamato il medico, ecco che mi succede”. Giulia Provvedi, la brutta sorpresa su tutto il corpo