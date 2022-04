Piccolo “inconveniente tecnico” per la bellissima Giulia Provvedi. La Donatella, infatti si è svegliata col corpo ricoperto di bolle. È proprio lei a raccontare questa brutta disavventura: “Buongiorno ragazzi, non vi spaventate” dice ai follower nelle storie mostrandosi senza filtri. “Le ho nelle gambe, nella schiena, in testa… ma niente di preoccupante” spiega, raccontando di come siano comparse la sera prima subito dopo aver cenato accompagnate dal prurito, e poi aumentate nella notte.

E ancora Giulia Provvedi racconta: “Ieri ho cenato e pian pianino ho iniziato ad avere un forte prurito con piccole bolle”, racconta Giulia. Si inquadra senza trucco e senza filtri, mostrando il problema ai fan che la seguono. “Niente di preoccupante… pare sia una reazione allergica ma non so a che cosa al momento”, prosegue nel suo racconto. Per la Provvedi non resta altro che attendere l’esito della visita del dermatologo, mentre naturalmente continua a tenere aggiornati i fan sulla sua situazione.





Giulia Provvedi, il brutto risveglio col corpo pieno di bolle

A distanza di qualche ora, poi, dopo aver preso l’antistaminico, bolle e prurito diminuiscono ma il labbro inizia a gonfiarsi: “È diventato come se avessi fatto le punture solo da una parte”, ironizza davanti alla videocamera Giulia Provvedi. “L’orticaria non sapeva cosa fare… ha trovato solo gente antipatica e ha detto: ‘No, Giuly Doll è simpatica, mi accoglie’ e quindi ha deciso di venire da me”.

Non sarà certo una reazione allergica a toglierle il buonumore e la voglia di scherzare. Tra le due Donatella, senza dubbio Giulia Provvedi è quella più social delle due. Solo ultimamente ha postato delle foto con la didascalia: “Giulia in pose spontanee”. La bella Donatella ha donato ai fans un vero servizio fotografico a dir poco bollente.

Giulia Provvedi ha posato immersa nella natura con un bikini che ha messo in mostra il suo fisico davvero invidiabile. Neanche a dirlo: moltissimi utenti si sono ovviamente precipitati a commentare le immagini. “Spontanea” scherzano i fans rispondendo alla didascalia, ma gli sforzi di Giulia sono stati davvero apprezzati. “Sei stupenda”” Mi sento male” “Sei bellissima”. Non c’è che dire, è senza dubbio una forza dei social.

“Questo è il mio vero corpo”. Giulia Provvedi spiazza e si mostra senza filtri