Ah, che bellezza! Ah, quanta energia! Anzi. Ah, che bellezze!! Ah, quante energie!! Dite la verità. Quando vi sentite un po’ giù e al vostro fianco c’è qualcuno che sprizza positività e freschezza da ogni poro, come reagite? Si può anche pensare: “Ma questo chi è ? Ma dove lo prende tutto questo ‘spirito’?!? E poi da me che vuole?…”.

Ora, pensate se a trasmettere tutta questa gagliardia fosse non una, ma bensì (prof pronti con la penna blu, lo so… ndr) due persone. E se poi queste fossero pure gemelle? Cosa direste? Che fareste? Noi ci stiamo riprendendo or ora. Già, perché stavolta una delle due Le Donatella l’ha fatta proprio grossa. E voi direte, ma chi cavolo sono Le Donatella adesso?!?

Beh, chi segue i reality e ogni tanto butta un occhio sui social non può non conoscerle. Loro sono Giulia e Silvia Provvedi de Le Donatella e sono insperabili. Nel lavoro come nella vita. Le abbiamo conosciute all’Isola dei Famosi e poi pure al GF Vip. Sono un vero vulcano di idee. Tant’è che, oltre a partecipare ai reality la scorsa estate 2021 hanno pure lanciato una di costumi disegnata direttamente da loro.





Ebbene, proprio Giulia Provvedi stava registrando un video da pubblicare su Instagram quando le è capitato un incidente. Una delle due componenti de Le Donatella stava correndo sul bagnasciuga con una bottiglia di vetro, quando è inciampata finendo per spaccarsi un dente incisivo. E il suo commento qual’è stato? Un’imprecazione? Niente affatto! Ecco quello che scrisse all’epoca “La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video”. Autoironia, quella vera.

Ora Giulia Provvedi se ne è uscita con un’altra delle sue. Già a inizio novembre aveva mostrato le sue forme così, senza filtro, con una didascalia emblematica: “La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso. Non fatevi ingannare dai filtri, dalla postura che migliora il difettuccio, amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo. Vi amiamo donne”. E, proprio recentemente, lo ha fatto di nuovo commentando: “Buongiorno da me in modalità pre ciclo, post workout. Però quanto è bello essere Donne? Nonostante il nostro corpo ci fa sempre scherzetti tra dolori e gonfiori vari. Coi come state durante il ciclo? Qualcosa cambia in voi?”. E le fan impazziscono: tanti like e il ‘mito’ dell’apparenza va a farsi benedire…