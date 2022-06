Estefania Bernal e Edoardo Tavassi fanno discutere all’Isola dei Famosi. Da alcuni giorni i due naufraghi si sono avvicinati parecchio. Estefania non ha nascosto di essere attratta da Edo, nonostante quest’ultimo sia impegnato da tempo in una liaison con Mercedesz Henger. “Edo è diventato ancora più figo – le parole di Estefania – poi con quell’accento romano che a me fa impazzire, poi con questo taglio con cui, secondo me, sta molto meglio, insomma sta diventando un figo pazzesco!”.

E per tutta risposta Edoardo Tavassi non ha respinto al mittente tali dichiarazioni, anzi: “È nata una grande amicizia, veramente, con lei mi diverto tantissimo. È molto autoironica, soprattutto perché non capisce le battute che faccio, ma anche lei poi parla e io non capisco, dunque è un rapporto meraviglioso!”. Negli ultimi tempi i due trascorrono molto più tempo insieme. Dunque Carmen Di Pietro ha voluto allertare Mercedesz Henger.





Estefania Bernal e Edoardo Tavassi, tutti sull’Isola sanno

Tutti sull’Isola si sono accorti che tra Estefania Bernal e Edoardo Tavassi sta nascendo qualcosa. Anche Carmen Di Pietro che ha parlato così a Mercedesz: “Guardala come si avvicina e fa le cose quella. Secondo me non è normale che fa così te che dici? Ogni volta che lui va in acqua lei lo segue. Prima non faceva queste tarantelle e ora è sempre azzeccata a lui. Questo non mi piace, è comunque il tuo ragazzo”. Parole che non hanno certo fatto piacere alla figlia di Eva Henger.

Mercedesz Henger ha risposto così alle insinuazioni di Carmen Di Pietro sul conto di Estefania e Edoardo: “No che non stiamo insieme. Se vorrei stare con lui? Bisognerebbe capire cosa vuole Edo. A questo punto non so nemmeno se gli piaccio. Comunque Estefania e lui possono fare quello che vogliono alla fine lui comunque è un uomo libero“.

Maria Laura De Vitis ha parlato con Estefania Bernal riferendosi a Mercedesz: “Lei è gelosa di te ed è palese. Perché tu hai un tipo di rapporto con Edoardo che lei non ha. Scherzate e giocate in un modo che la ingelosisce“. Poi Nicolas ha chiesto alla naufraga se sia attratta da Edoardo e Estefania, ridendo, ha risposto: “Se sono attratta? Ma no, dai per me è un amico siamo amici”. L’attore non le ha creduto: “Sì e lo dici ridendo, ok allora…”.

D’altra parte era stata la stessa Estefania ad essere molto esplicita con Edoardo: “Non devi essere insicuro e pensare che non sei bello. Guarda che ad esempio adesso stai da dio. Con questi capelli rasati stai molto meglio fidati. Per me da 1 a 10 sei un 8. Roger? Ma dai cosa c’entra non mi chiedere di lui. Roger per me è un 9, ma è diverso. Adesso comunque hai chances con me. Tu però te la devi tirare in generale. Tu devi credere più in te stesso”.

“Altro che Mercedesz…”. Edoardo Tavassi e l’altra naufraga, non si parla che di questa coppia adesso. È cambiato tutto all’Isola