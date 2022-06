“Altro che Mercedesz…”. Edoardo Tavassi e l’altra naufraga, non si parla che di questa coppia adesso. È cambiato tutto all’Isola

Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal molto vicini. All’Isola dei Famosi le relazioni cambiano di continuo. Ormai siamo alle fasi finali, il reality si concluderà il prossimo lunedì 27 giugno. Nel frattempo Edoardo ha dovuto ricorrere alle cure dell’infermeria per un problema ad un dente. Risolto il fastidio il naufrago è rientrato salutando così i suoi compagni di avventura: “Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti”.

Intanto continua il tira e molla con Mercedesz Henger: “Mercedesz è più bella” ha confidato Edoardo Tavassi a Carmen di Pietro. E, davanti all’invito della showgirl di dire queste parole alla diretta interessata, il naufrago ha fatto sapere: “Gliel’ho già detto”. Estefania Bernal ha aggiunto un tassello: “Mercedesz ha detto che le manchi un sacco”. Ma adesso a far parlare è il rapporto che si è creato negli ultimi giorni tra Edoardo e Estefania Bernal…





Edoardo Tavassi e Estefania Bernal sempre più vicini all’Isola

Mentre Edoardo Tavassi ha stretto un legame molto forte con Mercedesz Henger, Estefania Bernal è stata protagonista del finto flirt con Roger Balduino. Ma ora sembra essere nato qualcosa di particolare tra Edoardo e Estefania. Ecco cosa pensa il naufrago di quest’ultima: “È nata una grande amicizia, veramente, con lei mi diverto tantissimo. È molto autoironica, soprattutto perché non capisce le battute che faccio, ma anche lei poi parla e io non capisco, dunque è un rapporto meraviglioso!”.

Se possibile Estefania Bernale si è spinta anche oltre affermando di essere attratta da Edoardo Tavassi: “Edo è diventato ancora più figo, poi con quell’accento romano che a me fa impazzire, poi con questo taglio con cui, secondo me, sta molto meglio, insomma sta diventando un figo pazzesco!”. Insomma, qualcosa bolle in pentola? Se fosse così sull’Isola ci aspetta un finale incandescente. In ogni caso ora su Estefania arrivano pure le parole della sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi.

Intervistata da Casa Chi Guendalina Tavassi ha affermato: “Estefania stava sulle scatole anche alle sue amiche. Noi cercavamo di buttarla fuori e lei invece perseverava. È difficile andar via da lì… si veniva rimbalzata da una playa e l’altra. Alla fine con lei uno ci ha fatto anche amicizia, quello che vuoi… ma nel gioco poi si è rivelata una persona molto falsa e molto calcolatrice”. E se non è una ‘bocciatura’ questa…

“Edoardo nudo!”. Isola, all’improvviso lo spogliarello (obbligato): si è ritrovato senza costume