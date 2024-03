Giovedì 14 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella quarantaquattresima puntata sorprese, chiarimenti e colpi di scena clamorosi. Letizia ha potuto rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano. Greta ha potuto riabbracciare la madre che non era affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio ma ora sembra essersi convinta, mentre la sorella di Perla, Loana, è intervenuta per dire la sua sul comportamento di Alessio.

Garibaldi è sempre più ferito nell’orgoglio da Beatrice, che continua a rinfacciargli i suoi errori. Poi c’è stato il verdetto del televoto tra Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona. Anita Olivieri è la meno votata dal pubblico e quindi andrà al televoto eliminatiorio del prossimo lunedì con Sergio, Greta e Simona.

Grande Fratello, Alessio Falsone bestemmia di nuovo

In queste ore, dopo la messa in onda della puntata, sui social è spuntato un altro video in cui un concorrente del Grande Fratello bestemmia. Si tratta, ancora una volta, di Alessio Falsone. Non è la prima volta che il gieffino finisce al centro della bufera per aver imprecato tra le mura del loft di Cinecittà. Nel filmato incriminato si vede Alessio Falsone raggiungere Anita in sauna ma sbatte la testa sul vetro e gli scappa una bestemmia.

“Porco…”, si sente chiaramente dal video pubblicato più volte sul social X. “Buon pomeriggio col bestemmione numero 250”, “WOW CHE BEL BESTEMMIONE. QUESTO DA QUANDO È ENTRATO NON FA ALTRO CHE BESTEMMIARE E NON È ANCORA STATO SQUALIFICATO. GENTE È STATA ELIMINATA PER MOLTO MENO”, scrive un altro utente sempre su X. Il pubblico ha chiesto nuovamente un provvedimento, soprattutto a fronte del numero delle volte che il concorrente ha bestemmiato. In passato, inoltre, tanti concorrenti sono stati squalificati per molto meno.

Come detto, non è la prima volta che Alessio Falsone finisce al centro delle critiche per aver pronunciato una bestemmia. Secondo quanto ricostruiscono gli utenti social, il gieffino avrebbe bestemmiato quattro volte, l’ultima volta durante una brutta lite con Perla. La prima bestemmia l’aveva pronunciata per colpa di un sacchetto di proteine, prima pieno, poi misteriosamente svuotato, poi è è arrivato il secondo scivolone e la terza, come detto, durante un’animata discussione con Perla Vatiero.