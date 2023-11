Ci sono volute 24 ore in più ma alla fine la nuova puntata del Grande Fratello non ha deluso le aspettative del pubblico. Dall’ingresso di Perla Vatiero all’uscita di Giampiero Mughini, che ha spiegato il motivo ai suoi compagni. “Questo è dovuto per vigliaccheria, dopo un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca. Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare”.

“Questo mio libro è giunto all’ottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo”. Così si è congedato il giornalista e scrittore, con non poco dispiacere di tutta la Casa che ormai si era affezionata. A parte questa auto-eliminazione, nessun altro è stato costretto a uscire per sempre dalla porta rossa giovedì sera. Non era difatti un televoto eliminatorio. Ma qualcuno, cioè Anita Olivieri, era convinto di tornare a casa.

Leggi anche: “Purtroppo devo darvi una brutta notizia”. Grande Fratello, Alex Schwazer fa l’annuncio peggiore





GF, Anita dopo la puntata: “Espulsa, me lo sentivo”

Va premesso che durante la diretta Anita ha ricevuto ancora una volta l’immunità, perché concorrente preferita del pubblico insieme a Beatrice Luzzi. Non se l’aspettava: Signorini le ha fatto aprire una busta rossa dove però non c’era alcun contenuto. Solo qualche minuto dopo le ha detto cosa stava succedendo.

Ma ora dobbiamo spostarci al dopo-puntata, dunque a tarda notte. Per questo motivo molti telespettatori si saranno persi il momento. Finito il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini, che tornerà lunedì in diretta, Anita ha fatto una confessione agli altri. O meglio, si è lasciata sfuggire una frase che ha fatto impazzire anche il pubblico.

Beatrice e Anita scoprono il vero verdetto di questa sera e… colpo di scena! 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/KxyUB6yZDo — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2023

La parte che mi fa morire è Anita di sottofondo che dice "credevo mi avessero ammonita per tutti gli inciampi che ho fatto. Come minimo sono espulsa".

E menomale che lo sa pure lei #grandefratello pic.twitter.com/pQ1ftAi1Aw — caffelatte (@trashstellare) November 17, 2023

“Credevo mi avessero ammonita per tutti gli inciampi che ho fatto. Come minimo sono espulsa“, si sente dire ad Anita in sottofondo nel video qua sopra. Anche Ciro si è detto convinto che fosse eliminata: “Ho detto: ‘vuoi vedere un’espulsione?’ Per il fatto della… io quello ho pensato!”, riferendosi alla presunta bestemmia per cui molti invocavano la squalifica. Ma è successo l’opposto: non solo non è stata cacciata, ma è anche immune.