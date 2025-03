Si annuncia una puntata cruciale per il prosieguo del Grande Fratello. Stasera, infatti, conosceremo il nome di un nuovo finalista. Al televoto ci sono cinque concorrenti, tutti protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5: Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma. Ma durante la diretta potrebbe accadere anche qualcosa di clamoroso.

Poche ore fa, infatti, una delle giornaliste più informate sui retroscena del Grande Fratello ha lanciato un’indiscrezione bomba. Si parla di un possibile provvedimento da parte della produzione nei confronti di uno dei concorrenti in gara. A quanto pare, il concorrente in questione potrebbe essere escluso definitivamente dal gioco, in quanto il provvedimento sarebbe il più severo previsto dal regolamento: la squalifica. Diversi inquilini, negli ultimi giorni, sono finiti nel mirino del pubblico per comportamenti ritenuti scorretti, ma Grazia Sambruna ha fatto un nome ben preciso.

“C’è una espulsione da fare”. L’indiscrezione scuote il Grande Fratello a tre settimane dalla finale

Quello di oggi potrebbe essere l’ultimo giorno nella Casa per Lorenzo Spolverato. Secondo quanto riporta la giornalista, nota per le sue pagelle sui programmi TV, la produzione avrebbe perso la pazienza con il fotomodello milanese: “Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica di Spolverato domani sera in diretta (oggi per chi legge, ndr). Le riporto, ma sinceramente ormai sono io la prima a non crederci più: stanca, esasperata, disillusa, piena, rasa”.

Gli atteggiamenti di Lorenzo fanno discutere da tempo. Il concorrente è stato più volte richiamato dal conduttore per i suoi scatti d’ira, da lui giustificati con il fatto che da giovane sarebbe stato vittima di bullismo. Del caso, ieri, si è occupata anche una nota trasmissione Rai, Uno Mattina in Famiglia. Durante la sua rassegna stampa, Gianni Ippoliti ha raccontato di aver ricevuto molte segnalazioni riguardo presunte bestemmie e atteggiamenti aggressivi di Lorenzo, chiedendosi come mai gli sia ancora permesso di stare in televisione.

Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica di spolverato domani sera in diretta. Le riporto ma sinceramente oramai sono io la prima a non crederci nemmeno più, stanca, esasperata, disillusa, piena rasa 💀🤗#GrandeFratello — GraceSomehow (@LaSambruna) March 9, 2025

Va detto che più volte si è parlato di una possibile squalifica per Lorenzo Spolverato, ma il pubblico ormai è scettico. E c’è chi commenta la notizia con una teoria, comq questa utente di X, che scrive: “Ormai il trucco è chiaro: proviamo a risollevare gli ascolti diffondendo la voce (fake) della squalifica di Lorenzo e richiamando così quella parte di pubblico che ha smesso di seguire il programma a causa sua e non aspetta altro #GrandeFratello”. Altri fan del Gf si dicono scettici: “Non ci crediamo più ormai è come la storia del Al lupo, al lupo. Anziché punirlo lo hanno sempre premiato“.