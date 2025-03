Grande Fratello, Chiara Cainelli fa una nuova confessione su Stefania Orlando. Tra la cubista di Trento e Stefi i rapporti non sono mai stati buoni. Negli scorsi mesi, tra le due c’è stata una serie di pesanti accuse. In precedenza, Chiara aveva definito la Orlando una “ruffiana”, sostenendo che si fosse avvicinata a Helena perché la riteneva il personaggio più forte all’interno del Grande Fratello, dato che la showgirl era entrata in corsa. Stefania Orlando, però, non è rimasta in silenzio e ha replicato duramente: “Senza Lorenzo e Shaila, Chiara non saprebbe cosa fare. È il loro avvocato difensore, è questo il suo ruolo qua dentro. A lei fa comodo stare lì e fare l’alfiere”.

Poco fa, Chiara ha lanciato una nuova frecciata durante una conversazione con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Essendo tutte e tre in nomination insieme a Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti, si sono interrogate su chi potrebbe essere eliminato. La ballerina e l’ex Miss Italia hanno puntato il dito contro la showgirl, accusandola di essere diventata ripetitiva e insinuando che ormai non abbia più nulla da offrire alla Casa.

Pur essendo consapevole del rischio di uscire contro la Orlando, la Cainelli ha ammesso: “Se esco io mi rode. Se andiamo io e te, va bene. Io e Shaila, va bene. Ma se andiamo io e Stefania, mi rode”. Tuttavia, le concorrenti non sanno che il televoto non è per l’eliminazione, ma per la proclamazione della terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oltre al nome di Stefania Orlando, nelle discussioni tra Zeudi, Chiara e Shaila è emerso spesso anche quello di Helena Prestes. Agli occhi della Cainelli, la fotomodella brasiliana ha avuto una sorta di trasformazione negli ultimi giorni: “Si è calmata perché la settimana scorsa è stata parecchio criticata. Non ti ha nominata perché ora la priorità sono io. Secondo me io e te siamo sullo stesso piano delle nomination”, ha dichiarato Chiara, rivolgendosi a Shaila, che ha accusato Helena di evitare uno scontro diretto con lei: “Mi vuole fuori, ma senza mandarmi direttamente in nomination, senza scontrarsi con me”.

Zeudi, invece, è convinta che i concorrenti dell’altro gruppo vogliano fuori sia lei che Chiara. “Chiara sì, ma te no. Noi diamo più fastidio rispetto a te”, ha prontamente replicato Shaila. Sia l’ex velina di Striscia la Notizia che la fidanzata di Alfonso D’Apice hanno concordato sul fatto che la giovane ex Miss Italia sia considerata “comoda”, perché, proprio come Tommaso Franchi e Giglio, dopo le discussioni o i confronti tende sempre a perdonare tutti.