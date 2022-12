Eros Ramazzotti, la confessione lascia senza parole. Un periodo intenso per il cantante italiano che presto diventerà nonno per la prima volta. Si susseguono le dediche e le parole d’amore per la figlia Aurora ma non solo. Eros ha confessato qualcosa anche sulla sua relazione con Michelle Hunziker e lo ha fatto davanti alle telecamere di Domenica In.

La confessione di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker. Felice insieme alla showgirl svizzera di poter vivere tra non molto tempo l’emozione di diventare nonno per la prima volta. Lo ha riferito nel salotto televisivo domenicale di Mara Venier senza dimenticare di sottolineare quanto tutto quello che sta accadendo lo lega affettivamente anche alla sua ex. Come ormai è noto a tutti, la storia d’amore tra i due ha raggiunto il capolinea dopo 7 anni trascorsi felicemente insieme.

Leggi anche: Giorgia Meloni, le parole inaspettate di Eros Ramazzotti: “Lei è una…”





La confessione di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker davanti alle telecamere di Domenica In

Prima una crisi di coppia nel 2002 poi il divorzio nel 2009. Ciò non toglie, però, che i due siano sempre rimasti legati da un forte e indissolubile sentimento di affetto e di stima reciproca, anche alla luce della presenza di Aurora, che non ha mai avvertito la mancanza di uno dei due genitori, nonostante la decisione di intraprendere percorsi di vita diversi sotto il punto di vista sentimentale. E proprio nel salotto televisivo di Domenica In il cantante ha voluto sottolineare quanto Michelle Hunziker rappresenti e abbia sempre rappresentato il suo più grande amore. (“Insieme a lei”. Sorpresa Eros Ramazzotti: beccato nella notte con la nuova fiamma).

Un momento molto emozionante davanti alle telecamere del programma domenicale che hanno poi immortalato il momento in cui Eros ha cantato uno dei suo brani più emblematici, ovvero ‘Più Bella Cosa’, che come molti sapranno rappresenta una vera e propria dedica a Michelle.Su questo Eros è tornato a parlare senza alcun filtro: “L’avevo già scritta poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia non può che essere dedicata a lei“. E Mara Venier: “Mi date il filmato di Michelle ed Eros su Canale Cinque?”. Il cantante romano ha dunque commentato ironico: “Perché noi passiamo le cose anche di Canale Cinque”, suggerendo la risposta di Mara: “Io sì, perché sono oltre”.

Poi il commento sul diventare nonno: “Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano è un amore bello, profondo è un esempio. Auri è una ragazza con la testa sulle spalle, è pronta per questo”. Una gioia immensa che il cantante ha comunicato anche nel corso del concerto all’Arena di Verona con Aurora seduta in prima fila a vedere il padre: “Aurora, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”.