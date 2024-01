Uomini e Donne, anticipazioni bomba dall’ultima registrazione, quella avvenuta il 30 gennaio 2024. A renderle note, il blogger Lorenzo Pugnaloni, che parla sia di trono classico che di trono over. Per quanto riguarda il primo, Brando sembra prossimo alla scelta. Rimasto con due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, questa volta il tronista ha parlato di “ultime esterne”, motivo per cui a breve dovrà esserci la puntata decisiva. Non prosegue invece con serenità il trono di Ida Platano.

Ancora una volta costretta a fare i conti con le segnalazioni su Mario: le anticipazioni segnalano che, nella registrazione di martedì scorso, la tronista è apparsa “molto arrabbiata”. La nuova segnalazione, sempre su Mario, riguarderebbe una ragazza che di recente avrebbe avuto una relazione con un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Inoltre pare che il corteggiatore abbia deciso di non ballare in studio con Ida dopo la loro discussione.

UeD, torna Ernesto: ecco in quale ruolo

Nel frattempo sempre Ida Platano è uscita in esterna con Sergio e con Pierpaolo ma in studio la tronista ha ammesso di aver trovato il primo distante. Spazio anche a Roberta e Alessandro, per il Trono Over, dove però la notizia più succosa riguarda Ernesto, l’ex pretendente di Ida.

Nelle scorse puntate di questa edizione Ernesto aveva scelto di abbandonare la trasmissione dopo che per diverse settimane si era messo in gioco tra i corteggiatori della tronista. Aveva spiegato che alla base di questo addio c’era l’evidente interesse di lei nei confronti di Mario. Dunque ha preferito lasciare perché convinto di quella che sarebbe stata la scelta finale di Ida.

Questa decisione di mollare ha fatto molto discutere il pubblico, che aveva anche chiesto a Maria De Filippi di dargli il prossimo trono. Ora, a distanza di un po’ di settimane dall’addio a Uomini e Donne, la notizia del ritorno. Ma questa volta Ernesto on sarà un volto del trono classico bensì un cavaliere del trono over, pronto a cercare la sua anima gemella.