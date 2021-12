Sono stati mesi duri per Enzo Paolo Turchi. Nelle settimane scorse aveva raccontato come il Covid avesse causato a lui e alla sua famiglia dei problemi economici piuttosto seri. Lo aveva fatto dalle colonne del Giornale di Sicilia: costretto a chiudere la sua scuola a Palermo e obbligato a reinventarsi da capo. “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, raccontava. E aveva poi aggiunto, mandando una stilettata al governo, come non avesse avuto il necessario sostegno dalla Stato.



“Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – spiega Enzo Paolo Turchi– ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso la scuola”. Che sull’argomento era poi tornato. “Questo è successo a noi, come ad altri. Siamo stati chiusi tanto, per due anni. Ringrazio il governo per il credito di imposta del 60%. Il 40 dovevamo metterlo noi e abbiamo le pec precise che lo dimostrano. Il proprietario non ha accettato il credito di imposta. Una piccola azienda come la nostra non può affrontare due anni di spese”.



E Ancora: “Non siamo riusciti più a recuperare tutto. Loro mi hanno fatto lo sfratto“, ha ammesso pubblicamente Enzo Paolo Turchi. Ora l’ex ballerino e coreografo segue molto da vicino quello che sta succedendo alla moglie Carme Russo che ha dichiarato di essere intenzionata a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 dicembre.







Il motivo lo aveva spiegato lei: “Probabilmente annunceranno presto l’allungamento. Per me basta così, sono quasi sicura. Voglio fare il Natale con loro due”. Ora Enzo Paolo Turchi rompe il silenzio e racconta la vera motivazione. “Sì ho sentito che vuole uscire. Sai che cosa, lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori”.



Quindi Enzo Paolo Turchi ha aggiunto: “Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina. Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo prgramma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri natali“, ha ammesso.