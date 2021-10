Uomini e Donne, fiori d’arancio per l’ex cavaliere. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerlo dopo la travagliata storia con Pamela Barretta che su di lui non aveva speso parole di riconoscenza: “A 50 anni fai i balletti e vorresti copiare Gianluca Vacchi, ma non c’hai manco 1 euro…Sei uno sfigato!”. Stiamo parlando proprio di Enzo Capo, che con Lucrezia è arrivato fino all’altare per il fatidico ‘si’.

Lucrezia Massimo è stata da sempre preferita a Pamela. Una scelta che non ha certamente reso molto felice Pamela e che senza troppi giri di parole si era espressa con queste amare riflessioni: “Secondo te perché non ti ho dato un figlio? Perché avevo già sentito puzza di demenza senile. Poveretta quella donna che ti ha al suo fianco. Veramente una donna sfortunata”.

Eppure, a differenza di quanto si potesse pensare, Enzo Capo è riuscito ad arrivare persino all’altare. Il matrimonio è avvenuto in Germania, durante una splendida giornata di sole. Promessa mantenuta, almeno fino ad oggi.





Infatti i due condividono un amore da diversi anni, seppur non sempre con un andamento lineare e tranquillo. Non molto tempo fa, si vociferava persino al raggiungimento di un capolinea, ma poi con la proposta di matrimonio avvenuta a febbraio, ogni dubbio a riguardo è stato spazzato via.

E con la promessa di amore eterno, la coppia può definirsi più che consolidata: “Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d’amore anche dopo la sua trasformazione in realtà”, recita il post a corredo del grande giorno, festeggiato a Stuttgart tra i colori autunnali e paesaggi romantici da togliere il fiato.