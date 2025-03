L’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti continua anche dopo l’uscita del giovane dalla casa del Grande Fratello. Il 23 marzo 2025, un gesto romantico ha reso la giornata di Mariavittoria davvero speciale, con un messaggio aereo che ha sorvolato i cieli di Roma, dimostrando ancora una volta la forza del loro legame. Una sorpresa che ha catturato l’attenzione dei concorrenti e dei fan della coppia, i Tommavi, e ovviamente Mariavittoria, stupita per il gesto del fidanzato.

Tommaso Franchi ha lasciato la casa del Grande Fratello nell’ultima puntata, ma il suo affetto per Mariavittoria non si è affievolito. Mentre la giovane si stava preparando per un cortometraggio legato al programma, ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Un messaggio aereo, con la scritta “SEI IL MIO 1/4 D’ORA #TOMMI”, ha sorvolato il cielo, regalando un sorriso a Mariavittoria.

Leggi anche: “Questa non se l’aspetta”. Grande Fratello, Lorenzo contro Helena: beccato a confabulare con Shaila







Grande Fratello, messaggio in casa. Dalla regia: “Entrate tutti dentro”

Mentre l’aereo di Tommaso Franchi sorvolava la casa del Grande Fratello, nel giardino è arrivata una palla contenente un messaggio speciale per una delle concorrenti. Qualcuno ha lanciato la palla e Shaila Gatta è stata la prima a raccoglierla, ma non ha capito subito la frase scritta. Inizialmente, ha pensato che fosse un messaggio per Mariavittoria: “Oddio Mavi hanno buttato una cosa per te! ‘Valentina ti amo’? ‘Valentina ti amo’? Ma è per te, per chi vuoi che sia? C’è scritto ‘ti amo ho delle cose da dirti’. Questa forse è Ilaria che te lo manda. Ma come fanno a tirare le cose dentro? Ragazzi come avranno fatto?”, si è chiesta Shaila.

Mariavittoria, però, ha capito subito che non si trattava di una dedica per lei: “Non è per me, sarà per tutti. Ma no, c’è proprio scritto Zeudi”, ha detto Mariavittoria che nel frattempo ringraziava Tommaso per il messaggio aereo inviato in casa. In quel momento è arrivata Zeudi Di Palma, che ha letto il messaggio sul pallone: “Ma chi l’ha buttata sta roba qui? Grazie! C’è scritto ‘Zeudi sei rara, tranquilla che io ti ho capita, sei incredibile e speciale'”.

Valentina io sono appena🛬 sono stonata ma voglio dirti che ti stimo la faccia degli sciacalli non si spiega sei la prima in 24 anni a lanciare una palla con un messaggio che ti devo dire genio mostrati!! #grandefratello #zeudiners #zelena #chiaronso pic.twitter.com/ehktE5aal0 — Rossy (@RosaS7pq895x7c) March 23, 2025

“Ma chi è questa pazza? Adoro. Si è firmata Valentina. Non ci credo, follia, ma che bello che è. Grazie mille è cosa molto carina”, ha detto ancora Zeudi, ma in quel momento la regia del Grande Fratello ha interrotto i festeggiamenti e ha intimato ai concorrenti di entrare immediatamente in casa. “Andate dentro. Tutti dentro, in casa e subito”, ha detto una delle autrici dopo che la palla era stata lanciata all’interno del giardino del Grande Fratello.