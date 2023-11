Non uno ma due nuovi concorrenti entreranno sabato al Grande Fratello. E sono entrambe conosciute al pubblico, dunque ‘vip’. La prima, si sa da giorni, è Greta Rossetti. L’ex single di Temptation Island e ormai ex anche di Mirko Brunetti ha ricevuto la proposta direttamente da Alfonso Signorini. Lunedì sera, nel corso della diretta, il conduttore del reality le ha infatti chiesto se volesse diventare la nuova concorrente del reality show e lei, dopo averci pensato su qualche minuto, ha risposto di sì.

“Sono tanto delusa da lui (Mirko, ndr), perché mi aspettavo un semplice ‘scusa ho capito di essere innamorato di Perla’.Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo. E sicuramente io non mi rinnegherò questa esperienza per lui, perché non se lo merita. Quindi assolutamente sì”, sono state le parole di Greta che dunque sabato 2 dicembre raggiungerà gli inquilini.

Leggi anche: “Guardate con chi è a cena!”. Greta, sorpresa poco prima di entrare al Grande Fratello





Grande Fratello, chi entra insieme a Greta Rossetti

Inutile dire che i fan non vedono l’ora di vederla interagire con gli altri della Casa e soprattutto con Mirko e Perla, con cui ha già chiarito nella scorsa diretta. E mentre tutti si chiedono come e se si evolverà questo “triangolo amoroso” che da settimane domina le cronache rosa, arriva la notizia di un’altra nuova concorrente.

Il secondo nome che il sito Leggo dà per ufficiale è quello di Rosanna Fratello. Un nome che era apparso nella lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello già a settembre. E ora sembra proprio arrivato il suo momento per l’attrice e cantante dell’iconica “Sono una donna non sono una santa”.

Dunque sabato il pubblico assisterà all’arrivo di Greta Rossetti e Rosanna Fratello. E Filippo Bisciglia? Si parla tanto anche dell’ingresso del re di Temptation Island in queste ore e per lui sarebbe “un ritorno alle origini” visto che aveva partecipato nel 2006, ma al momento non c’è alcuna conferma di questo rumor. Ma si sa, al GF tutto è possibile.