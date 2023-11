Manca poco a sabato 2 dicembre 2023 e quindi all’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello. Non è una voce ma una certezza, dal momento che la ormai ex fidanzata di Mirko Brunetti ha ricevuto una proposta ufficiale da parte del padrone di casa. Lunedì sera, nel corso della diretta, il conduttore le ha infatti chiesto se volesse diventare la nuova concorrente del reality show e lei, dopo averci pensato su qualche minuto, ha risposto di sì.

Inutile dire che i fan non vedono l’ora di vederla interagire con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello e soprattutto con Mirko e Perla, con cui ha già chiarito nella scorsa diretta. Ma siamo certi che avrà molto da raccontare una volta che sarà dentro la Casa del Grande Fratello. E soprattutto ci sarà da vedere come e se si evolverà questo “triangolo amoroso” che da settimane domina le cronache rosa.

Greta Rossetti, con chi era prima di entrare al GF

Ad oggi sono tutti e tre single. Greta ha infatti lasciato Mirko in diretta. E poco dopo ha accettato la proposta di Signorini: “Sono tanto delusa da lui, perché mi aspettavo un semplice ‘scusa ho capito di essere innamorato di Perla’.Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo. E sicuramente io non mi rinnegherò questa esperienza per lui, perché non se lo merita. Quindi assolutamente sì”.

Nel frattempo Greta starà sicuramente continuando a guardare la diretta del Grande Fratello anche per capire come muoversi all’interno della Casa. E chissà se ha già visto l’aereo per i Perletti o il massaggio che Garibaldi ha fatto a Perla scatenando le gelosie di Mirko…

la cena con i genitori di rosy, questa ragazza non può essere realepic.twitter.com/RuCPNIqlmY — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 28, 2023

Ma sta facendo anche nuove amicizie in attesa di varcare la famosa porta rossa. La stessa Greta ha infatti pubblicato delle Stories sul suo profilo Instagram in cui è a cena a “mangiare il sushi migliore di Milano“. Non da sola, ma con i genitori di Rosy Chin, “Ci siamo conosciuti per caso e sono splendidi. Sono sicuro che anche Rosy lo sarà“, le sue parole. La clip, ovvio, ha subito conquistato i fan del GF.