Grande Fratello, si mescolano ancora le carte nella Casa. Il giorno già segnato sul calendario da molti telespettatori del reality è quello di sabato 2 dicembre 2023 perché, come annunciato nella scorsa diretta, ci sarà l’ingresso di Greta Rossetti. I Perletti, cioè i fan di Mirko e Perla, sperano comunque in un ritorno di fiamma ma non è da escludere che l’arrivo della ex o non ex di lui sconvolga i loro ‘piani’. Molti si aspettavano questa entrata e la conferma è arrivata lunedì sera.

Dopo i confronti in studio e in collegamento, Alfonso Signorini le ha infatti chiesto se volesse diventare la nuova concorrente del reality show e lei, dopo averci pensato su qualche minuto, ha risposto di sì. “Sono tanto delusa da lui (Mirko, ndr), perché mi aspettavo un semplice ‘scusa ho capito di essere innamorato di Perla’. Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo. E sicuramente io non mi rinnegherò questa esperienza per lui, perché non se lo merita. Quindi assolutamente sì”, le parole di Greta che dunque sabato raggiungerà gli inquilini.

Grande Fratello, Greta per Mirko e “un bono per Perla”

Ma Greta non sarà la sola a varcare la porta rossa. Dovrebbero entrare in 4, come svelato anche dallo stesso conduttore su Instagram. Che rispondendo ad alcune domande da parte dei follower, infatti, ha replicato chi chiede di far entrare un ragazzo per Perla Vatiero. Accontentati: ci sarà anche ‘lui’.

O meglio, ancora non lo conosciamo ma Alfonso Signorini ha promesso che “un bono per Perla” arriverà molto presto. Sarà il concorrente che viene da Seoul, non è un personaggio famoso ma “notevole”? O sarà Luca Vetrone, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi per cui lei ha un debole?

Inoltre il conduttore del Grande Fratello ha smentito l’ingresso di Filippo Bisciglia svelando che, oltre a Greta, entrerà un’altra concorrente. Pare sia Rosanna Fratello, che già a settembre figurava tra i possibili inquilini della Casa. Ultima curiosità sulla finale: “La data sinceramente non la so manco io”, ha scritto su Instagram Signorini.