“Come è possibile?”. Enrico Papi, prima puntata di Big Show e subito polemica: il pubblico ha visto tutto

Prima puntata della terza edizione di Big Show: al timone Enrico Papi che è la vera novità di questo nuovo varietà di Canale 5 in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). Dopo l’esperienza a TV8 con Name That Tune – Indovina la Canzone e Guess My Age – Indovina l’Età, è tornato a Mediaset in prima serata. Insieme a Papi il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste d’inviata particolare. Terminata la sigla iniziale, è subito gag tra Scintilla ed Enrico Papi. Il conduttore finisce nel mirino del comico per aver risparmiato su tutto e sbagliato una battuta. “Iniziamo malissimo!”, commenta il conduttore.

In particolare, tra i “nip” che sono apparsi durante la puntata, c’è stata una ragazza che, secondo quanto spiegato dal presentatore, era ignara di stare per sbarcare sul palco dello show su cui era presente Gigi D’Alessio in qualità di ospite. La donna, a quanto pare, è una rider di una pizzeria e pensava di stare per consegnare delle pizze ad un convegno.





Dopo essere scesa dall’auto con le pizze in mano indossando la mascherina è stata però accolta da Enrico Papi che le ha fatto capire di essere stata “vittima” del programma. La ragazza si è trovata quindi sul palco, dove il cantante napoletano le ha dedicato un medley. Durante questa sorpresa non sono sfuggiti alcuni dettagli al pubblico. Infatti la fattorina ha chiesto più volte al conduttore se potesse togliere la mascherina. Risposta affermativa da parte di Enrico Papi. Alcuni commenti su Twitter hanno fatto notare che però ciò fa pensare che si è trattato di un siparietto organizzato.

Si riflette sul fatto che la ragazza abbia avuto l’autorizzazione di stare senza mascherina, il che vuol dire che, secondo il protocollo Covid, ha fatto un tampone prima di sbarcare sul palco. Se così fosse, però, appare palese che questa ragazza fosse al corrente di ciò che sarebbe poi successo. Su Twitter sono fioccati i commenti a riguardo: “”Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata. È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato”, si legge su Twitter.

Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata. È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato. #BigShow — DeafeningDarkness (@buioassordante) April 8, 2022

C'è la sensazione che chi riceve la sorpresa non sia affatto sorpreso della sorpresa #BigShow — esaurito (@esaurito0o) April 8, 2022

La tipica reazione di chi sta lavorando e si ritrova improvvisamente in uno studio televisivo, davanti a mille persone, certo…#bigshow — Fabio Morasca (@FabioMorasca) April 8, 2022

O ancora: “C’è la sensazione che chi riceve la sorpresa non sia affatto sorpreso della sorpresa” e “La tipica reazione di chi sta lavorando e si ritrova improvvisamente in uno studio televisivo, davanti a mille persone, certo…”. Per quanto riguarda gli ascolti la prima puntata di Big Show condotto da Enrico Papi e in onda dalle 21:40 alle 00:46 ha catturato l’attenzione di 2.216.000 spettatori registrando uno share del 13.7%, mentre l’esordio da conduttore su Rai1 di Francesco Gabbani con Ci Vuole un Fiore, in onda dalle 21:34 alle 00:20, è stato la scelta di 2.701.000 spettatori arrivando al 15.2% di share.

Enrico Papi, chi è la riservatissima moglie Raffaella: le foto di famiglia