Splendida notizia per i fan di Emma Marrone, che la vedremo in un nuovo programma tra non molto. Possiamo innanzitutto dirvi che si è trattato di un invito ufficiale fatto alla cantante pugliese e lei non ha aspettato troppo e ha dato immediatamente una risposta positiva. I telespettatori ne saranno sicuramente felicissimi, visto che è molto apprezzata non solo dal punto di vista strettamente musicale, ma anche umano. Un momento importantissimo per conoscere ancora più a fondo la donna, che ha sicuramente tanto da raccontare.

Giorni fa Emma Marrone, prima di questa notizia legata ad un nuovo programma in cui sarà protagonista in futuro, ha pubblicato una foto, dove si vedeva lei all’interno di un’automobile, e ha scritto: “Direzione Milano. Ma prima visita di controllo a Bologna. Tutto bene. Mi raccomando ragazz*, prendetevi cura di voi. Fate un check up ogni tanto. Pe sta sereni”. Quindi, fortunatamente non sono emerse problematiche di natura fisica per l’artista salentina, che ha ripreso il suo viaggio senza ostacoli. E ha consigliato a tutti la prevenzione.

Leggi anche: “Nuova visita”. Emma Marrone, l’annuncio dopo l’incubo della malattia: come sta





Emma Marrone verso un nuovo programma: “Ospite a Belve”

Ad attendere Emma Marrone un nuovo programma e specialmente la Rai. Una conduttrice televisiva molto ammirata, che inizierà nuovamente a lavorare a partire dal prossimo primo novembre su Rai2, ha utilizzato il social network Twitter per fare un invito ufficiale alla cantante salentina. Quest’ultima non ci ha pensato su due volte e ha subito accettato questa proposta. Resta da stabilire solamente la data esatta di questo incontro, ma lei è pronta a mettersi davanti alle telecamere e ad aprirsi a 360 gradi sulla sua vita privata e professionale.

A invitarla è stata la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani: “Emma Marrone, vieni a Belve. Ti vogliono tutti ed io anche di più”. A quel punto l’artista ex Amici ha replicato sempre su Twitter: “Certo che vengo. E non vedo l’ora”. Quindi, servirà trovare solamente un accordo sul giorno dell’intervista, ma lei sarà una delle intervistate di Belve. E sotto la risposta di Emma sono apparse diverse reazioni degli internauti, che hanno immediatamente manifestato tutta la loro gioia per questa novità, riguardante lei e anche la trasmissione Rai.

Ecco come hanno reagito alla notizia del futuro approdo di Emma a Belve: “Non siamo pronti neanche a questa intervista”, “Ti aspetto Brown, non vedo l’ora di ascoltarti”, “No vabbè, che bello”. Non resta che attendere un altro po’ e scopriremo quando si materializzerà l’intervista di Francesca Fagnani.