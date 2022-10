Emma Marrone ha annunciato di aver fatto una visita di controllo, dopo il tumore che l’ha colpita nel 2011 e il successivo ritorno del male tre anni fa. Come succede spesso in questi casi, nonostante abbia rivelato all’epoca dei fatti di aver chiuso la sua lotta contro la patologia, c’è sempre bisogno di tenere sotto controllo la situazione e quindi è fondamentale farsi ricontrollare dai medici per capire se le cose stiano andando per il verso giusto. E nelle prossime ore sicuramente fornirà ulteriori dettagli su di lei.

Inoltre, Emma Marrone non è stata solo protagonista di questa visita di controllo in seguito al tumore che l’ha colpita in passato. Nei giorni scorsi si è commossa, ricordando la morte del suo adorato papà Rosario: “Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine”. Ma torniamo al presente.

Emma Marrone, visita di controllo dopo il tumore: “Tutto bene”

La cantante Emma Marrone ha parlato di questa visita di controllo dopo il tumore e ha riferito i primi risultati. Anche se per avere completezza di informazioni dovrà necessariamente attendere altri esami, che si svolgeranno nella città di Milano. Il sito Today ha ricordato alcune sue dichiarazioni successive alla malattia: “Non sono madre, non so cosa si prova dentro. Per la prima volta ho visto mia mamma piccola. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante far vedere che c’ero e che era andato tutto bene”.

Nelle ultime ore Emma Marrone ha pubblicato una foto, dove si vedeva lei all’interno di un’automobile, e ha scritto: “Direzione Milano. Ma prima visita di controllo a Bologna. Tutto bene. Mi raccomando ragazz*, prendetevi cura di voi. Fate un check up ogni tanto. Pe sta sereni”. Quindi, fortunatamente non sono emerse problematiche di natura fisica per l’artista salentina, che ha ripreso il suo viaggio senza ostacoli. E ha puntato l’accento sulla prevenzione, fondamentale per evitare gravi conseguenze.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, nel 2015 è stata in grado di ottenere un ottimo obiettivo: la vendita di più di un milione di copie in Italia tra album e singoli. Da segnalare anche quattro sue esperienze come attrice nei film Benvenuti al Nord (2012), La cena di Natale (2016), Gli anni più belli (2020) e Il ritorno del 2022.