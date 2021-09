Che sia una delle donne più belle d’Italia lo abbiamo sempre detto. Impossibile dimenticare la sua meravigliosa performance a Sanremo 2020, con quegli abiti disegnati proprio per il suo splendido corpo. Parliamo naturalmente di Elodie che durante la serata del 19 settembre è stata ospite per la prima puntata del programma di Alessandro Cattelan, Da Grande.

La cantante romana è entrata a sorpresa nel blocco dedicato a Raffaella Carrà, chiamata per interpretare un medley dei suoi successi. A questo punto l’artista ha così cantato e ballato le hit della compianta conduttrice tv, dal Tuca Tuca a Pedro, passando per A far l’amore comincia tu per poi concludere con Tanti auguri. “Grazie per avermi fatto fare questa esperienza“, ha detto Elodie ad Alessandro Cattelan, che le ha confessato: “Volevamo fare questo omaggio fin dall’inizio e non c’è venuta in mente persona migliore di te“.

Ma la cosa che ha fatto davvero scalpore, se proprio vogliamo usare questa parola antiquata, è stato il suo dress code. Per l’occasione Elodie ha reso omaggio a Raffaella Carrà anche nel look: caschetto e reinterpretazione di un suo storico look con l’ombelico scoperto. Qualcuno ha storto però per l’abito troppo osé (anche se la maggior parte ha apprezzato).





Ma non tutti hanno notato che proprio quell’abito è un tributo proprio a un abito della Carrà. Poco dopo lo spettacolo la stessa Elodie ha scritto su Instagram: “Raffaella, sei stata parte della storia del nostro paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia”.

Per chi si lamenta del look di Elodie stasera, diciamo che ha riproposto questo #DaGrande pic.twitter.com/0kPSW89iT8 September 19, 2021

E conclude: “Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato. 🤍”. In questo ultimo periodo Elodie è più bella e brava che mai: come dimenticare infine la sua fantastica performance al Festival di Sanremo 2021 dove ha ballato e cantato hit pop come quelle di Beyoncé, al tributo alla Carrà. Insomma, in meno di un anno è passata da concorrente a ospite della serata, un’evoluzione più che meritata per lei.