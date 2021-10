Elisabetta Gregoraci, lo hanno notato tutti. Conclusa l’esperienza tra le pareti della casa del GF Vip, per la nota conduttrice televisiva non si può certamente dire che la cresta dell’onda si sia mantenuta alta. Infatti reduce dal palcoscenico di Battiti Live, EliGreg è scomparsa dalla scena. Una realtà che hanno notato tutti e che potrebbe essere spiegata solo oggi attraverso le parole rilasciate dal super Vip del mondo dello spettacolo e della televisione.

Tutti i fan della showgirl calabrese non si sono più dati pace. Pare che l’ex moglie di Flavio Briatore non sia riuscita a trovare la giusta collocazione sul piccolo schermo, posto che per il suo Battiti Live non sembra essere stata ponderata una seconda possibilità per una nuova stagione 2021-2022. Insomma, cosa c’è dietro questa evidenza?

Eppure il pubblico italiano avrebbe potuto vederla nel nuovo format televisivo Honolulu, su Italia 1, per poi vedere svanire l’ennesima possibilità lasciando EliGreg ancora una volta in panchina, a favore di Fatima Trotta, ex volto di Made in Sud. Un vero e proprio dilemma, a cui Maurizio Costanzo sembra aver dato una spiegazione sulle pagine del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.





Il super Vip e volto storico del piccolo schermo ha così provato a rispondere al grande quesito: perché Elisabetta Gregoraci è scomparsa dalla televisione? Secondo Costanzo il motivo è abbastanza chiaro: “Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”.

Per Maurizio Costanzo, dunque, Elisabetta Gregoraci sarebbe destinata a fare ancora un po’ di gavetta, nonostante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia abbia lasciato emergere alcuni suoi indiscutibili punti di forza, anche fuori dal contesto di uno shooting fotografico particolarmente bollente, come quello realizzato di recente in un maneggio.