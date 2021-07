Un anno tra alti e bassi quello di Elisabetta Gregoraci. Dalla casa del Grande Fratello Vip, dove ha appassionato con la sua storia mai nata con Pierpaolo Pretelli poi finito tra le braccia di Giulia Salemi, alla guida di Battiti Live. Un anno comunque da ricordare e che Elisabetta ha voluto ripercorrere nel corso di una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove lancia anche alcune notizie sui suoi prossimi impegni. La prima battuta è per Battiti live che, dal 13 luglio e per cinque serate, sbarcherà su Italia Uno.



“Saranno dei ‘Battiti’ pazzeschi. Anche i cantanti che vengono ad esibirsi hanno tanta voglia di rinascita”, spiega Elisabetta Gregoraci che poi si sposta su un tema che l’ha vista protagonista per mesi, il Grande Fratello Vip. “Un’esperienza forte e dura”, afferma l’ex moglie di Briatore, dicendo che se tornasse indietro la rifarebbe. Proprio il Grande Fratello è oggetto della dichiarazione che non piacerà ai fan. C’era infatti che la voleva nel ruolo di opinionista.



Elisabetta Gregoraci, le ragioni del no al GF Vip

“Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose – ha spiegato Elisabetta Gregoraci -. O meglio a volte sì e a volte no. E li bisogna esserlo sempre”. Insomma, lo scranno da opinionista non fa per lei. Piuttosto l’obiettivo è prendere le redini di un “talk dove ci siano storie, emozioni vere”. Per lasciarsi dietro il passato e consacrarsi presentatrice. .Il Grande Fratello Vip intanto i sta organizzando, ora che la bella stagione è iniziata il toto nomi dei papabili vipponi di Alfonso Signorini è ormai entrato nel vivo. L’ultima spifferata era arrivata da Riccardo Signoretti di Nuovo Tv.







Inizialmente ha annunciato la possibile presenza di Manuel Zerdetto, ex fiamma di Tommaso Zorzi, poi ha rivelato altri nomi ed altri identikit. Stando a quanto riporta il giornalista, al Grande Fratello Vip potrebbero arrivare una serie di vip davvero tanto conosciuti, forse anche più noti rispetto alla scorsa quinta edizione. Edizione dei record che anche Elisabetta Gregoraci ha contribuito a far raggiungere.



Secondo il giornalista al Grande Fratello Vip potrebbero arrivare Francesca Cipriani (“che dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato”) ed anche Maria Monsè. Più che due arrivi due ritorni, dato che la prima ha partecipato al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, mentre la seconda all’edizione vip di Ilary Blasi. Faranno rimpiangere la cricca guidata da Elisabetta Gregoraci?