Elisabetta Gregoraci, si torna a parlare di lei. Ma questa volta non per un nuovo presunto flirt ma per una presunta lite scoppiata sul set di una trasmissione Mediaset che vedremo in tv prossimamente. La spifferata arriva dal sito Gossip e Tv, secondo cui tutto sarebbe nato per alcuni like mal digeriti dalla conduttrice calabrese.

E da quanto ha appreso il sito, pare che Elisabetta Gregoraci abbia avuto parole non proprio dolci per l’altra vip, che si sarebbe scambiata dei ‘mi piace’ su Instagram con Flavio Briatore che, come è noto è l’ex marito di Elisabetta nonché padre di suo faglio, Nathan Falco. L’altra è Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo, che ha rilasciato delle forti dichiarazioni a mezzo Instagram dopo aver lasciato il set in questione.

Elisabetta Gregoraci, “lite furiosa sul set con Antonella Fiordelisi”

“Delusa, amareggiata, schifata, inc…a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo”, ha raccontato in una Storia di Instagram Antonella Fiordelisi. E poi lo sfogo è proseguito con un post ancora più duro: “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro”.





“Perché su Instagram e in tv fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”, aggiunge Antonella Fiordelisi. Tornando alla lite sul set di una trasmissione per ora top secret, secondo quanto appreso dal portale di gossip fra lei ed Elisabetta Gregoraci ci sarebbe stata parecchia tensione.

La fonte che ha spifferato l’accaduto al portale ha anche aggiunto che “Antonella è apparsa molto giù, sconfortata”. Ma se dopo Antonella Fiordelisi si è sfogata dopo aver registrato quella trasmissione, da Elisabetta Gregoraci nemmeno un commento. Seppur sempre attivissima sul suo profilo Instagram, la ex signora Briatore non ha proferito parola su quanto sarebbe accaduto con la ex di Francesco Chiofalo.