Dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci è tornata in tv con Battiti Live. L’edizione 2021 dello show musicale nato nel 2003 nel Sud Italia, che si svolge tra la Puglia e la Basilicata ed è prodotto dal gruppo televisivo Norba, è in onda in questi giorni su Italia1 e, a ogni puntata, vede alternarsi diversi artisti anche internazionali oltre che tanti ospiti.

Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti: l’assenza di Pierpaolo Pretelli. In tutte le puntate attualmente prodotte, infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia ora fidanzatissimo con Giulia Salemi è stato tra i pochi esclusi dal palco della nota kermesse estiva. Da qui una serie di domande sulla ragione alla base di questa esclusione.

Pierpaolo Pretelli assente a Battiti Live 2021 “per volere di Elisabetta Gregoraci”



Tra i presenti a Battiti Live 2021, infatti, ci sono molti ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Per esempio Tommaso Zorzi, che spesso si fa vedere su Instagram in foto e video girati dietro le quinte con la conduttrice. E Pierpaolo? Notata questa sua assenza, diversi utenti hanno cominciato a chiedersi il motivo di una questa decisione e la maggior parte delle persone è giunta alla conclusione che la ‘colpa’ sia proprio di Elisabetta Gregoraci.







Quindi, a detta di molti, sarebbe Elisabetta Gregoraci a non volere il suo ex spasimante nel programma musicale. Pur non essendoci alcuna conferma, come spesso accade si è immediatamente accesa una polemica. E non mancano quelli che stanno attaccando la conduttrice calabrese dicendo che avrebbero preferito di gran lunga Pierpaolo Pretelli sul palco di Battiti Live anziché lei.

È stato l’influencer Amedeo Venza, in una Storia di Instagram, a farsi portavoce del malcontento di molti fan su questo taglia fuori (ammesso che lo sia) di Pierpaolo Pretelli da Battiti Live 2021. Il fidanzato di Giulia Salemi infatti è molto impegnato con il lavoro in questo periodo. Nel dettaglio col suo nuovo singolo che è uscito da pochi giorni. Vista l’insistenza dei fan, romperà il silenzio su questo ennesimo rumor che lo coinvolge insieme a Elisabetta Gregoraci?