“Si mette male”. Elisa Isoardi, il ritorno in tv è tutto in salita: cosa si è scoperto

Elisa Isoardi torna in tv, ora è ufficiale. Dopo quasi due anni di stop la conduttrice guiderà un nuovo programma su Rai 2. Una pausa forzata che non è facile da accettare per Elisa Isoardi che, in una recente intervista a Gente, aveva manifestato il suo stato d’animo: “Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto – aveva ammesso ripensando al suo momento più difficile –. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”.



“Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”. E ancora: “Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: ‘Perché sono ferma?’. Poi hi capito una cosa. L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”.





Elisa Isoardi torna in tv: il nuovo programma in onda di domenica

Al momento non sono ancora noti gli argomenti e i temi che tratterà, ma si sa che sarà una trasmissione on the road. La conduttrice sarà in giro per l’Italia, come le era già successo con Linea Verde. Ad annunciare tutto in anteprima era stato il portale di Roberto D’Agostino, Dagospia, che non aveva avuto dubbi a riguardo. La sua ultima avventura come presentatrice era stata a La Prova del Cuoco nel post Antonella Clerici.



Poi aveva deciso di intraprendere strade diverse, cimentandosi nel ruolo di concorrente nei programmi Ballando con le stelle su Rai1 e Isola dei Famosi su Canale 5. Tutto quindi molto bello, ma qualcosa potrebbe gelare gli entusiasmi: spuntano le prime grade.



Il programma di Elisa Isoardi andrà in onda in contemporanea con Domenica In e Amici di Maria De Filippi. Il talent show Mediaset è confermato alla domenica, non tornerà al sabato: questo almeno è emerso al momento. Amici termina esattamente alle 16, ma se dovesse cambiare l’orario del programma di Elisa Isoardi allora potrebbe sfidare un altro osso duro di Canale 5: Verissimo di Silvia Toffanin. Un ritorno non proprio morbido.

