“Così è dura”. Un brutto momento per Elisa Isoardi, che non nasconde nulla

La sua ultima esperienza televisiva è stata la partecipazione all’Isola dei famosi. Ha voluto fare l’esperienza di un reality e anche in quell’occasione ha mostrato il suo carattere e i suoi modi gentili. Elisa Isoardi, 39 anni, da tempo è lontana dal mondo del piccolo schermo. Da quando nel luglio 2020 i dirigenti rai hanno chiuso il suo programma “La prova del cuoco”. Da allora è iniziato un lungo periodo nel quale la conduttrice si è reinventata, ha scoperto la potenza dei social per stare sempre vicino ai fan, ha fatto altre esperienze (come la partecipazione a Ballando con le stelle) ma la tv le manca.

Di tutti questi temi ne ha parlato in una intervista rilasciata al settimanale Gente. “Quando arrivano questi momenti quasi li maledici, ma poi, pian piano, capisci che in realtà sono benedetti perché fai tesoro del tempo e inizi ad ascoltarti, a osservarti e osservare ciò che hai attorno. Sei in esplorazione. Ho cercato di tradurre questo momento di stop in un’opportunità, facendo cose che prima non riuscivo neanche a immaginare”.

Dopo anni in cui è stata sempre protagonista, non è facile restare lontano dai ‘giochi’: “Volevo ritrovare la serenità, la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi. Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno – spiega a Gente – i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”.





Dopo l’Isola dei famosi Elisa Isoardi è in splendida forma come mostrano gli scatti che pubblica sui social: “Ho cercato di mantenere la linea che avevo la scorsa primavera, dopo l’Isola dei Famosi. Mangio con gusto, perché è la mia passione, mi alleno e cammino a lungo con il mio barboncino Zen, questo è il segreto. L’Isola mi ha fatto ritrovare la forma fisica e mi ha dato anche consapevolezze nuove. Mi ha fatta crescere, superare i miei limiti, mi ha messa di fronte a una vita tosta ed essenziale, mi ha fatto capire che ho equilibrio, posso rinunciare a tante cose superflue, ho pazienza”.

Elisa Isoardi non nasconde il desiderio di diventare mamma: “Ho 39 anni, a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l’espressione massima dell’essere donna”. Attualmente è serena e non ha perso la speranza di ritrovare l’amore: “Al momento sono tranquilla, voglio pensare a me – spiega la conduttrice – cosa che non ho mai fatto, Ho amato tanto e sono stata ricambiata. Ho dato moltissimo all’amore più di quanto potessi dare a me stessa. L’ho sempre messo al centro di tutto ora sento il desiderio di concentrarmi su Elisa”.