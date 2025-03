Oggi, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si è tenuto il funerale di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Il rito funebre è stato un momento di profonda commozione, con familiari, amici e fan che hanno voluto renderle omaggio con un ultimo saluto pieno d’affetto.

>>“L’ha chiesto alla famiglia”. Eleonora Giorgi sarà cremata, dove spargeranno le sue ceneri

Poco prima della cerimonia, Andrea Rizzoli, figlio dell’attrice, ha condiviso con i giornalisti l’emozione di vedere così tante persone radunate per sua madre: “È stato un momento bellissimo vedere l’abbraccio della gente, una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro. Magari qualcuno l’ha conosciuta di persona e magari altri solo attraverso i personaggi dei suoi film o dalla tv, eppure tutti si sono sentiti in dovere di restituire qualcosa. Chiunque è qui non per visibilità, ma per dirle che le volevano bene”.





Eleonora Giorgi, la bara entra sulle note dei Pink Floyd

Con voce spezzata dalla commozione, Andrea ha poi aggiunto: “Di mamma conserverò qualcosa, ma non tutti gli oggetti. Solo il foulard e poche spille. Credo che gli oggetti passino, i sentimenti invece restano. Mamma mi ha insegnato in quest’anno cosa vuol dire essere forti, lo ha mostrato a tutti”.

Il feretro di Eleonora Giorgi è stato accolto davanti alla Chiesa degli Artisti tra lacrime e applausi. Decine di corone di fiori hanno preceduto l’entrata della bara nella basilica, accompagnata dalle note di Wish You Were Here dei Pink Floyd, brano che la stessa attrice aveva scelto per il suo ultimo viaggio. E parte un applauso commosso. In prima fila, il figlio Paolo Ciavarro, profondamente scosso, si è stretto alla moglie Clizia, trovando conforto nel calore dei presenti.

Tra i volti noti del mondo dello spettacolo accorsi a darle l’addio, anche Massimo Ghini, con cui Giorgi aveva condiviso il set del celebre film Compagni di scuola. L’attore ha espresso il suo dolore: “Insieme in Compagni di scuola, quello è stato il film più importante che abbiamo fatto, provo un grande dolore”. Ha poi aggiunto: “Eleonora ha dimostrato grandissimo coraggio, lo ha sempre avuto. È un grande dolore perderla, ma fino all’ultimo ha avuto un carattere straordinario”. La cerimonia è stata officiata da monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e rettore della basilica romana di Santa Maria in Montesanto, insieme a Don Fabrizio Gatta. Tra i presenti, tanti colleghi, amici e fan che hanno voluto ricordare Eleonora Giorgi non solo per il suo talento straordinario, ma anche per la sua sensibilità e il suo carattere indomabile. Il dolore per la sua scomparsa è forte, ma il suo ricordo continuerà a vivere nelle sue interpretazioni e nel cuore di chi l’ha amata.