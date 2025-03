“Cosa dovete dire a Gabriele”. Eleonora Giorgi, il messaggio che ha lasciato per l’amato nipotino

“Cosa dovete dire a Gabriele…”. Inizia così il toccante messaggio che Eleonora Giorgi ha lasciato per il suo amato nipotino. L’attrice, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas che l’ha vista lottare per due anni, è venuta a mancare. Un percorso doloroso che ha affrontato con una forza e determinazione straordinarie, sempre circondata dall’affetto della sua famiglia. Oltre ai suoi figli, Eleonora era particolarmente legata a Gabriele, il piccolo figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che da poco ha compiuto tre anni (è nato il 19 febbraio 2022).

Negli ultimi mesi, Eleonora Giorgi ha trascorso il suo tempo in una clinica di Roma, Anche nei momenti più difficili, è stato l’amore della sua famiglia, e in particolare di Gabriele, a darle la forza di andare avanti, come raccontato al Corriere della Sera. Il piccolo andava spesso insieme ai genitori a farle visita. Il legame tra Eleonora Giorgi e il piccolo Gabriele è stato davvero speciale. Adesso si è scoperto che prima di morire Eleonora Giorgi ha lasciato un messaggio per lui. L’attrice ha affidato le sue parole per il nipote ai suoi due figli, Paolo ed Andrea.

“Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”, aveva raccontato Andrea Rizzoli. La preoccupazione più grande di Eleonora è stata sempre quella di non sapere come spiegare a Gabriele la sua morte. “Questo davvero non lo so. Quando gioco con il mio nipotino, lui nemmeno si accorge che sono malata, quindi non glielo dico. Però ho chiesto che, se morirò, non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo”, aveva confidato a Vanity Fair.

La scorsa estate, durante il matrimonio del figlio Paolo, si è creata una scena indimenticabile con nonna, figlio e nipote insieme. Come aveva fatto per il suo figlio maggiore, Andrea Rizzoli, Eleonora ha accompagnato Paolo, che teneva in braccio Gabriele, verso l’altare, visibilmente emozionata. Paolo si è sposato con Clizia Incorvaia a Versilia, scegliendo quella località toscana in onore della storia d’amore di Eleonora con Massimo Ciavarro. Fu proprio su quelle spiagge, nel 1983, che i due attori si innamorarono durante le riprese di Sapore di sale 2.