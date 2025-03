La morte di Eleonora Giorgi ha suscitato una ventata di emozioni con pochi precedenti. Tantissimi i commenti arrivati in queste ore da persone comuni e da volti dello spettacolo. Poco fa ha parlato Serena Grandi, lo ha fatto a ‘La Volta Buona’, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1. In mattinata c’erano state le parole di Carlo Verdone, parole che avevano fatto piangere tutti. “Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia”.

“E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte”, ha aggiunto l’attore e regista.





Eleonora Giorgi, il ricordo di Serena Grandi a La Volta buona

Che poi ha concluso: “Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”. Diverso il commento di Serena Grandi, intervenuta in collegamento per dedicare alcune dolci parole all’amica.

“Il ricordo di Eleonora Giorgi? La dolcezza, voleva assolutamente darmi dei consigli perché io avevo qualche chilo in più e mi diceva di dimagrire, ma con una generosità infinita.Dopo un po’ di anni ho seguito i suoi consigli. Stamattina è stato un brutto colpo”. Poi è arrivato l’affondo. Senza peli sulla lingua Serena Grandi ha usato toni duri.

Ha voluto anche attaccare il mondo del cinema che sembrava aver isolato Eleonora Giorgi negli ultimi anni: “Quando si hanno delle malattie la gente non ti vuole vicino, sono avvilita”, quasi l’avessero abbandonata al suo destino. Parole destinate a far discutere.