Eleonora Daniele perde le staffe in diretta tv. Non sarebbe la prima volta per la conduttrice andare incontro a momenti televisivi che fanno notizia. Sarebbe accaduto in diretta tv nel bel mezzo del collegamento in studio con l’inviato Vittorio Introcaso.

Eleonora Daniele su tutte le furie. Gelo nello studio televisivo di Storie Italiane, quando l’atteggiamento dell’inviato sarebbe apparso decisamente poco professionale. Vittorio Introcaso si trovava ad Ischia in merito a un fatto di cronaca molto delicato su un gruppo di 4 suore probabilmente implicate in episodi di violenza nei confronti di alcuni bambini dell’asilo. Una storia sconvolgente, che l’inviato stava raccontando davanti alle telecamere. Poi è successo qualcosa.

Eleonora Daniele su tutte le furie a Storie Italiane: il rimprovero all’inviato

Nel raccontare la vicenda Vittorio Introcaso pare abbia cominciato ad alzare il volume della voce. Il giornalista pare non sia riuscito a trattenere una partecipazione emotiva in merito al racconto reso nelle vesti di giornalista e inviato del programma. Una forte esternazione e partecipazione che ha poi richiesto l’intervento della conduttrice, soprattutto quando la situazione è degenerata nel momento in cui Introcaso ha trovato la signora Consiglia, che ha speso parole a favore delle suore indagate. (“Sto male, sono addolorata”. Eleonora Daniele in lutto. La notizia in diretta: “Non ci credo”).

In seguito alle parole della donna, l’inviato non ha saputo trattenere per la seconda volta le sue impressioni, attaccandola: “Questa cosa Consiglia non deve succedere, assolutamente, quello che è successo qua poco fa è gravissimo”. A quanto pare, lei ed altre persone avrebbero in qualche modo minacciato una madre che era pronta a parlare contro l’istituto. Il giornalista non ha fatto a meno di manifestare tutto il suo disappunto, e anche in tal caso Eleonora Daniele è intervenuta a tono.

“Vittorio è arrabbiatissimo!” ha commentato Eleonora Daniele provando a smorzare gli animi tesi anche in studio. E ancora: “Abbassiamo i toni!” ha sottolineato la conduttrice. E chiedendo il filmato dell’intervista alla donna che aveva le prove contro l’istituto, ha infine tuonato: “L’hai registrata o no? E allora mandiamolo in onda, era quello che chiedevo mezz’ora fa!”.