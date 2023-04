“Riaperta e richiusa, uno choc”. Eleonora Daniele, momenti di paura in ospedale: il drammatico racconto

Eleonora Daniele, il racconto choc. La nota conduttrice televisiva ha rilasciato una lunga intervista per i lettori del settimanale Gente, rivelando a tutti alcuni dettagli del parto. Infatti, com’è noto a tutti, la padrona di casa di Storie Italiane è diventata mamma di Carlotta che il 25 maggio potrà festeggiare il suo terzo anno di vita.

Il racconto choc di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha deciso di rivelare solo oggi alcuni dettagli su uno dei momenti più significativi della sua vita, quello del parto. Il racconto sopraggiunge a distanza di 3 anni da quel giorno che ha visto la piccola e splendida Carlotta venire al mondo, pronta per stravolgere in meglio la vita di mamma.

Leggi anche: “Ma è bellissimo”. Eleonora Daniele, la notizia è ufficiale. E non poteva essere migliore per lei





Il racconto choc di Eleonora Daniele sul parto: “È stato uno choc”

Questo il racconto di Eleonora Daniele: “Ero più dura, mi sono ammorbidita, plano più leggera sulle cose. Guardo la vita attraverso gli occhi di Carlotta, stupendomi con lei delle piccole cose”, afferma la conduttrice pensando alla figlia su cui aggiunge: “E’ vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più”.

Poi i dettagli sul parto: “Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. E’ stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza”, confessa solo oggi Eleonora Daniele. Ma con il marito sempre al suo fianco, tutto è apparso più semplice da superare.

A tal proposito su Giulio Tassoni, Eleonora racconta: “E’ riservato, lontano dal mondo dello spettacolo. Non ama apparire, né fare foto: il giorno del matrimonio si è prestato, ma per lui è stata una bella fatica… E’ solido, equilibrato, una roccia per me. Ci siamo trovati nei valori, nel rispetto, e anche nell’avere un approccio molto serio, a tratti rigido, verso le cose. Siamo razionali, lui lo è più di me se si può”. Secondo bebè in arrivo? Eleonora confessa: “Vorremmo, ma senza accanimento, se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Sono già fortunata ad avere Carlotta. Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me”.