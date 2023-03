Nella giornata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, è andata in onda un’altra puntata di Storie Italiane con la presentatrice Eleonora Daniele. È accaduta però una cosa insolita rispetto alle altre puntate, difatti la diretta è stata interrotta un’oretta dopo l’inizio del programma, a causa di una specifica motivazione illustrata dalla giornalista prima della chiusura ufficiale della messa in onda.

Durante la conclusione del programma televisivo Storie Italiane, Eleonora Daniele ha comunque nuovamente ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato. Si può notare infatti che la trasmissione della Daniele riscuote ogni giorno tantissimo successo da parte degli spettatori. Nella prima parte della puntata del 7 marzo 2023 lo share ha sfiorato il 21%, susseguito da un 18.51% nella seconda parte del programma. Tali dati sono stati riportati da TvBlog in un articolo pubblicato questa mattina.

Leggi anche: “Ormai sta per succedere”. Eleonora Daniele, la voce è di quelle clamorose





Torniamo però all’argomento principale della giornata riguardo il programma Storie Italiane, condotto dalla ex attrice Eleonora Daniele. La giornalista Daniele ha concluso la puntata, andata in onda stamattina, con un largo anticipo dovuto ad una specifica motivazione. Dopo aver ringraziato gli ospiti, partecipi di questa rapida diretta, la conduttrice ha dato appuntamento al pubblico a domani, dicendo: “Ora dobbiamo dare la linea al TG1“

Eleonora Daniele ha poi spiegato alla fine del programma televisivo Storie Italiane che il motivo per cui la diretta si è conclusa così velocemente, rispetto agli altri giorni, riguarda la giornata internazionale delle donne. Difatti l’8 marzo è la giornata in cui si celebra la donna, per questo la conduttrice ha spiegato che sarebbe andato in onda, subito dopo, un servizio speciale del TG1 per seguire proprio le celebrazioni di tale festa, in diretta dal Quirinale a Roma.

La giornalista Eleonora Daniele ha confermato numeri strepitosi anche nella messa in onda di Storie di sera, dove vi è stata un’intervista esclusiva a Vittorio Cecchi Gori. Tale trasmissione, andata in onda giorno 6 marzo, ha sfiorato nella sua prima parte 1 milione e mezzo di telespettatori.