“Ho deciso, dico basta”. Elena Sofia Ricci gela il pubblico: nessuno poteva immaginare una scelta simile

Dichiarazioni destinate a far discutere e a rattristare milioni di persone quelle rilasciate dall’attrice Elena Sofia Ricci. In una recente intervista a ‘La Stampa’ ha infatti dato vita ad alcune parole che faranno parlare molto in questi giorni. Nessuno si sarebbe aspettato di doverle leggere, invece pare che qualcosa di importante stia ormai per succedere e per questa ragione ha iniziato ad avvisare il pubblico di questa novità, che evidentemente non farà piacere praticamente a nessun telespettatore.

Nell’ultimo periodo la donna ha deciso di rendere partecipi i suoi fan di un altro momento importantissimo nella sua carriera professionale. Dopo aver letto la notizia, gli utenti hanno preso d’assalto il suo profilo e l’hanno riempita di complimenti. Adesso non vedono l’ora di vederla al lavoro prossimamente. Per ei è in programma una nuova avventura a teatro e precisamente al Teatro della Pergola. Ci sarà una riproposizione de ‘La dolce ala della giovinezza’ del drammaturgo originario degli Stati Uniti d’America, Tennessee Williams.

La serie televisiva con protagonista Elena Sofia Ricci, ‘Che Dio ci aiuti’, ha avuto un risultato strabiliante nella sua sesta stagione. Tutti erano ormai convinti che sarebbe stata riconfermata per tantissimo altro tempo, ma ecco adesso uscir fuori alcune notizie che di fatto renderebbero molto tristi i telespettatori. Le dichiarazioni dell’attrice sono arrivate un po’ a sorpresa. Non sappiamo se davvero si materializzerà ciò che ha ipotizzato, ma adesso le possibilità che tutto questo diventi realtà iniziano ad aumentare.





Elena Sofia Ricci si è lasciata andare a questa affermazione: “Con Suor Angela, almeno per il momento, basta”. Non ha aggiunto ulteriori particolari, quindi non è dato sapere se sarà lei ad escludersi eventualmente dalla serie o se la stessa serie non andrà più in onda. La stagione numero sette sembrava essere dietro l’angolo, ma ora tutto potrebbe essere stravolto. Non resta che aspettare altre precisazioni e comunicazioni della Rai per comprendere quale sia la verità effettiva dei fatti in questione.

Bellissima qualche mese fa la dedica di Elena Sofia Ricci a sua figlia Emma di 25 anni: “Emma tesoro, è già passato un anno dal compleanno 2020 in lockdown. Siamo ancora chiamati al sacrificio e al più profondo rispetto delle regole e della nostra specie. Sei una ragazza sensibile e così attenta a chi ti sta accanto. Non è facile la vita per voi ragazzi che avreste dovuto spiccare il volo in questo tempo”.