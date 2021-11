“È un teatrino”. Alex Belli, le accuse su quei fatti nella Casa del GF Vip: “Gli do un consiglio…”

C’è aria di maretta tra due (a questo punto ex) super amiche. Parliamo di Francesca Cipriani ed Elena Morali, da sempre a ‘braccetto’ nei salotti televisivi italiani. Le due sono sempre state insieme all’insegna del trash televisivo più assoluto e ci hanno, di fatto, costruito na splendida carriera mediatica. Ma non solo: anche sui social e nella vita privata Elena e Francesca sembravano quasi inseparabili: cene, vacanze e anche tanti programmi, da La Pupa e il Secchione e Colorado a L’Isola dei Famosi. Tuttavia, qualcosa di brutto deve essere successo da qualche tempo… il motivo?

Sembra che Elena Morali non veda di buon occhio la sua vecchia amica. E se prima, nelle vecchie interviste, le due si sono sempre sostenute con dichiarazioni ottime nei confronti dell’altra, stavolta le cose sono un pochettino diverse. Tutto è stato chiaro lunedì sera, ovvero quando Alessandro Rossi ha fatto la proposta di matrimonio al GF Vip alla sua Francesca (che da quello che si dice sia una cosa super organizzata già dallo scorso giugno).

E qui che entra in gioco Elena Morali che a riguardo ha preso in giro la gieffina per la sua reazione eccessiva alla vista dell’anello. “Cosa ne penso delle proposte di matrimonio in tv? Cosa dovrei pensare? Che dovrei dirvi di questo? Dico che non hanno più carte da giocarsi. Che ormai sono passati, che se continua a fare certe smorfie pare che ha preso una paralisi facciale dopo aver fatto AstraZeneca”.





Ma non è l’unico obiettivo dei pettegolezzi Francesca Cipriani. Elena Morali infatti se l’è presa, non poco, anche con Alex Belli e Soleil. Secondo la Morali i due gieffini avrebbero bisogno di un buon corso di recitazione: “Alex e Soleil? Che dovrei pensare se non che è tutto un teatrino?

Ormai non lo seguo nemmeno più ma una cosa la consiglierei: un bel corso di recitazione prima di entrare”. Insomma, per Elena Morali le cose al GF Vip non vanno per niente bene e lei lo sa bene. Non sarà mica che sta facendo di tutto per farsi notare proprio per entrare nella casa più spiata d’Italia?