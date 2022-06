Edoardo Tavassi ritiro dall’Isola dei Famosi. Questo è stato l’argomento cardine di questi giorni, in attesa della semifinale che è andata in onda lunedì 20 giugno 2022. Il naufrago, che era già finito in infermeria per un problema a un dente, è stato portato d’urgenza all’ospedale per un ‘grave problema’ al ginocchio.

L’infortunio mentre stava aiutando Carmen Di Pietro durante l’ultima prova ricompensa, tanto che lei si è sentita molto in colpa: “Se non fosse stato lì non sarebbe successo nulla. Che vi devo dire mi dispiace tanto”, ha detto. Quindi ha preso corpo l’ipotesi del ritiro di Edoardo Tavassi, data per certa dal profilo Instagram di The Pipol Tv, che ha parlato di un problema serio.





Edoardo Tavassi ritiro dall’Isola dei Famosi: l’annuncio ufficiale

“Edoardo Tavassi è stato portato d’urgenza in ospedale. Lui ha salutato i compagni piangendo, ma è dovuto andare perché il problema era troppo grave per poter restare – si leggeva – Le cose non sono migliorate anche con il controllo dei medici. Il concorrente non ha potuto fare la risonanza per il forte gonfiore, è probabile che siano interessati i legamenti. Ormai è quasi certa l’uscita del naufrago. Sfumerebbe quindi la finale per il fratello di Guendalina Tavassi”.

E così è stato: a inizio semifinale Ilary Blasi ha annunciato ufficialmente il ritiro di Edoardo Tavassi per il suo problema al ginocchio: “Ho una cosa da dire prima di iniziare questa semifinale. Un naufrago che è sull’Isola dei Famosi da molto tempo, dovrà abbandonare il gioco per un problema medico molto, molto serio. Purtroppo spiace a tutti ma Tavassi dovrà davvero abbandonare. Lui è molto triste, è stato sfortunato. Però i referti medici non lasciano spazio a dubbi e lui dovrà davvero salutare tutti i suoi compagni”.

Dopo aver parlato con Edoardo Tavassi del ritiro, quest’ultimo ha spiegato a Mercedesz Henger come mai non è potuto rimanere a L’Isola dei Famosi: “Fino a pochi minuti fa stavo a piagne. Ho saputo poche ore fa di non poter continuare questa avventura. Purtroppo ci sono molte cose che non vanno al mio ginocchio, ho avuto anche problemi seri ai legamenti. Ho chiesto se potevo continuare, ma i medici hanno detto di no. Non posso nemmeno rimanere sulla stuoia sdraiato, devo tornare in Italia e farmi curare”.

