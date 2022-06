Chi è uscito alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022? Questa è la domanda che in molti in queste ore si stanno facendo. Bene, sappiate che quella del 20 giugno è stata una puntata davvero pazzesca. Tanto per cominciare, il format ha soffiato 100 candeline: quella di ieri infatti era la centesima puntata. Poi siamo entrati subito nel dramma: Edoardo Tavassi è costretto a ritirarsi. Ilary Blasi lo ha confermato all’inizio della serata: l’infortunio al ginocchio si è rivelato più grave del previsto.

La padrona di casa si è collegata prima con Alvin e i concorrenti in Playa Palapa, ma dopo un breve saluto ha subito parlato del ritiro di Edoardo. Il fratello di Guendalina, prima di abbandonare, ha voluto parlare con la sua Mercedesz Henger. Poi siamo passati al televoto. Ma chi è uscito alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022? Nick Luciani è stato eliminato all’Isola dei Famosi, queste le percentuali: Mercedesz 71%, Nick 29%. Ovviamente non è andato subito via, ma ha raggiunto Pamela su Playa Sgamadissima e prima di lasciare la Palapa ha dato il suo bacio della vendetta e che valeva una nomination; lo ha dato a Estefania.





Chi è uscito alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022? La doppia eliminazione

Altro capitolo: i finalisti. Insieme a Nicolas Vaporidis, c’erano Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro. Mercedez non ha potuto giocare alla prima sfida a causa della ferita alla mano. Marialaura avrebbe vinto, ma a causa di una irregolarità il posto in finale è andato al secondo classificato. Per questo Luca Daffrè è in finale. Ma chi è uscito alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022? A questo punto ha dovuto scegliere un naufrago per un televoto flash, lui ha scelto Estefania.

Poco dopo si è scoperto che anche Marialaura è una finalista all’Isola 2022. Quindi la conduttrice ha aperto un televoto per decretare le altre due finaliste: Carmen e Mercedesz sono in finale. Estefania invece si è giocata l’ultima possibilità su Playa Sgamadissima. Ha dato il suo bacio a Mercedesz. A questo punto Mercedesz ha avuto un crollo emotivo perché sentiva di aver portato via il posto in finale a chi è sull’Isola dal primo giorno.

E ha pianto ancora di più quando ha parlato con sua sorella Jennifer, presente in studio. Ma chi è uscito alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2022? A tornare in Italia, ad un passo dalla finale, sono state Estefania e Pamela: Nick è il sesto finalista dell’Isola 2022 ed è tornato in Palapa.

