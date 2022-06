Edoardo Tavassi è all’Isola dei Famosi, ma fuori arriva una notizia bomba su una sua fidanzata. Tutti sappiamo della sua partner più nota, ovvero Diana Del Bufalo, ma il suo cuore in passato batteva anche per un’altra donna che non è una qualsiasi. Infatti, si tratta di un volto della televisione che ha anche preso parte ad uno dei reality show più popolari in Italia. E a raccontare tutto è stata proprio la sua ex fiamma, che in un’intervista al settimanale Mio è scesa proprio nei particolari.

Di Edoardo Tavassi dell’Isola dei Famosi ci si è soffermati non solo su questa fidanzata del passato. Infatti, Guendalina ha svelato a Pomeriggio Cinque qualche giorno fa un retroscena bomba: “C’è una cosa che potrebbe compromettere tutto. Perché dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil Sorge. Sì, Edo è innamorato perso di Soleil. Lui non sa ancora che lei arriverà presto a L’Isola. Perché credo che lei entri lunedì prossimo e lui non se lo immagina”. Ma veniamo a questa novità.





Edoardo Tavassi dell’Isola dei Famosi ha avuto una fidanzata nota in tv

Edoardo Tavassi è dunque in attesa di Soleil all’Isola dei Famosi, anche se lui ne è ancora all’oscuro, ma dall’Italia questa ex fidanzata ha rotto il silenzio a Mio: “Edoardo era molto romantico: viveva con la mamma a Castelnuovo di Porto e prendeva sempre il treno per venirmi a trovare. La nostra storia è durata pochissimo, devo dire però che era simpaticissimo già allora. È una bella persona”. Lei era appena adolescente, infatti aveva 14 anni e si sono conosciuti a San Felice Circeo durante una vacanza.

L’ex ragazza di Guendalina Tavassi è Angelica Livraghi, che ha preso parte al Grande Fratello in passato. Tra Angelica e Guendalina non c’è stato un legame semplice e lei ha svelato ancora: “Peccato che quando sono uscita dalla Casa lui mi abbia fatto uno scherzo telefonico brutto: io sono molto permalosa e ci rimasi male”. Poi è stata intervistata proprio la madre di Edoardo, che ha fornito la sua versione su questo vecchio fidanzamento tra il figlio e l’ex volto del reality show di Canale 5.

Queste le parole della madre di Edoardo Tavassi: “Avranno avuto quindici anni ed è stato un flirt durato giusto qualche giorno”. Angelica Livraghi ha avuto una storia d’amore breve con Ferdinando Giordano; ha una passione per il mondo della moda e del make up. Ha provato a prendere parte all’attuale edizione dell’Isola, ma senza riuscire nel suo intento.

