Edoardo Tahttps://www.caffeinamagazine.it/tag/edoardo-tavassi/vassi non ha vinto il GF Vip 7. È arrivato alla finalissima ma è uscito a inizio serata, eliminato al televoto da Oriana Marzoli che si è poi classificata seconda dietro a Nikita Pelizon. “Sono arrivati migliaia di voti”, ha detto Alfonso Signorini. Ma voti che hanno deciso “che la corsa per la vittoria per il GF Vip si deve interrompere per Edoardo Tavassi”.

“Grazie di cuore, vi amo tutti!”, il commento di Oriana che ha poi aggiunto “Vamos!”. A sostenere Edoardo Tavassi c’era la sua famiglia. Mamma Emanuela e sorella Guendalina in studio e papà Luciano che è persino entrato nella Casa per fargli una sorpresa.

Edoardo Tavassi, è successo dopo la finale GF Vip 7

Ma a proposito di famiglia e di studio, come riporta il sito Leggo, subito dopo la fine del GF Vip 7 vinto da Nikita, sui social è apparso un video girato da Guendalina Tavassi. Si vede mamma Emanuela Fuin prendersela con autori e registi del reality, immediatamente dopo la fine della diretta.

“Inquadrali, ecco la regia di m…a!”, dice la mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi. A suo avviso, infatti, la regia del GF Vip 7 si sarebbe concentrata in troppe occasioni su fatti poco rilevanti, come “Alberto che dorme e tutti gli altri intorno” e altri. Poi Guendalina l’ha inquadrata mentre se la prende con George Ciupilan.

“Dopo tutto quello che scrive è andato ad abbracciare Edoardo e io gli ho detto: ma non l’abbracciare proprio”, ha spiegato mamma Emanuela che già qualche ora prima della finale si era scagliata contro il reality perché la foto del figlio non compariva in quella dei finalisti. “Noi non proviamo rancore” ha concluso Guendalina.