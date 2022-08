“Nessuna come lei”. Edoardo Tavassi, la donna dei suoi sogni ha un nome (e non è Mercedesz Henger)

Edoardo Tavassi, confessione dopo l’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina nelle ore scorse ha rilasciato un’intervista un’intervista a Novella 2000 in cui spiega particolare finora poco indagati della sua vita. Oggetto, l’amore. Dopo l’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha ripreso la sua attività da videomaker, un lavoro che lo vede collaborare con la sua migliore amica Lucia per aziende più che altro sanitarie. Ma tra le tante domande ricevute in queste ore, l’ex naufrago ha risposto anche a quella sul suo fisico. A qualcuno è infatti parso ancora più dimagrito.



“Ciao Edo! Sbaglio o ti vedo ancora più magro? Fai una dieta?”, gli ha domandato un utente di Insatgram. E lui ha spiegato di aver cambiato abitudini alimentari dopo essersi dimagrito in Honduras. Ha rinunciato a “abbuffatte” nei fast food in favore di un regime sano. “Sto attento perché non voglio essere Babbo Natale incinta di nuovo”.





Edoardo Tavassi, confessione su Diana Del Bufalo: “Lei la migliore”



Tornando all’intervista Edoardo ha rivelato che: “Parenti a parte, Lucia, una mia ex che è ora una mia grande amica e socia della mia società. E Diana (Del Bufalo, ndr) anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore. Diana Del Bufalo è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c’è una grande amicizia”. (Leggi anche “Il mio fidanzato? È lui”. Diana Del Bufalo confessa: Edoardo Tavassi è solo un ricordo)



“È quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto sia cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista. Diana e Lucia si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality”.



A Novella 2000 Edoardo Tavassi ha raccontato di sognare, per il proprio futuro, una famiglia. “Sogno di sposarmi, avere una bella famiglia. In verità vivo la vita come se fosse un libro da riempire di esperienze. Però prima di fare un passo importante, matrimonio e figli intendo, devo essere strasicuro di avere accanto chi starà con me per sempre”.

