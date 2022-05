Diana Del Bufalo ha finalmente ritrovato la sua stabilità sentimentale. Dopo le rotture con Paolo Ruffini ed Edoardo Tavassi, quest’ultimo adesso protagonista con la sorella Guendalina all”Isola dei Famosi’, non si era parlato di lei per diverso tempo sotto il punto di vista amoroso. Invece, adesso, è stata lei stessa a confermare di avere un nuovo fidanzato. Si è finalmente saputo con certezza sia il suo nome che il suo cognome ed è stato possibile anche scovare alcune immagini dell’uomo.

A proposito del nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo, a rivelare tutti i dettagli su che lavoro faccia e su quando sarebbe scoccata la scintilla ci ha pensato ‘Very Inutil People’. Ma è stata la stessa attrice e conduttrice che sui social network ha dato vita ad una diretta con una sua carissima amica e qui ha confermato di avere il cuore occupato. Lei credeva che ormai i suoi fan lo avessero compreso, ma visto che alcuni chiedevano una sorta di ufficialità, la donna ha deciso di parlare.





Diana Del Bufalo, chi è il suo nuovo fidanzato

Nel corso di una diretta social con l’amica Emma De Longis, Diana Del Bufalo ha parlato così in riferimento al suo nuovo fidanzato: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito”. E quindi, nonostante non abbia voluto aggiungere dettagli sull’identikit del partner, il sito ‘Very Inutil People’ ha rivelato ogni particolare. Già la sua amica si era leggermente sbilanciata, parlando di un “inglese’. E in effetti, anche se non è un britannico, il fidanzato dell’attrice è straniero.

Ecco cosa è stato scritto sul fidanzato di Diana Del Bufalo: “Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia”. E infine è stato riportato un altro dettaglio molto interessante sulla sua permanenza italiana.

E sul fotografo Benjamin Walsh è stato ancora scritto: “Qualche settimana dopo compare sul suo profilo Instagram un video ricordo del Bel Paese in cui si vede anche un letto matrimoniale disfatto”. Ora, non si aspetta altro che vedere qualche bella foto di coppia, tenuto conto che ormai la verità è venuta a galla e la stessa Diana Del Bufano ha ufficializzato di vivere una storia d’amore.

