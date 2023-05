Le ultime notizie su Edoardo Donnamaria non sono affatto tranquillizzanti, infatti dopo il GF Vip 7 sarebbe successo qualcosa che lo avrebbe fatto andare fuori di sé. Nonostante il suo nome non sia stato fatto direttamente dalla fonte di questa indiscrezione, ovvero il sito Dagospia, c’è chi ha provato a scavare più a fondo e alla fine sarebbe proprio lui l’ex concorrente al centro del gossip in queste ore. Ma si aspettano eventuali dichiarazioni del diretto interessato.

Sta di fatto che Edoardo Donnamaria sarebbe furioso perché dopo il GF Vip 7 non è andato nulla come previsto. O almeno si attendeva almeno una cosa importante, che però non si è concretizzata. Se tutto questo fosse vero al 100%, siamo certi che la sua fidanzata Antonella Fiordelisi starà facendo molto per fargli alzare l’umore. Questa è una vicenda da tenere d’occhio anche nelle prossime settimane perché non sono esclusi ulteriori sviluppi.

Edoardo Donnamaria sarebbe furioso dopo il GF Vip 7: cosa è successo

Il condizionale è d’obbligo in questi casi, ma Edoardo Donnamaria sarebbe protagonista in negativo perché dopo il GF Vip 7 sarebbe rimasto parecchio insoddisfatto e non parliamo ovviamente degli aspetti sentimentali. Infatti, la sua vita privata con Antonella Fiordelisi va alla grandissima e continuano ad essere una coppia più che affiatata. C’è però un retroscena fondamentale, che Dagospia è riuscito a far emergere e Blastingnews ha aggiunto dettagli, facendo il nome dell’ex vippone.

Il portale di D’Agostino ha scritto precisamente: “Dicono che un concorrente del GF Vip sia furioso. Era convinto che, dopo la partecipazione al reality, avrebbe continuato il suo impegno professionale. Ma qualcosa è andato storto. Chi è?“. E a questa domanda Blastingnews ha fornito una risposta, grazie anche al reperimento di alcuni commenti sui social da parte dei fan del GF Vip. Lui sarebbe rimasto molto male perché non è tornato in pianta stabile nel programma Forum di Barbara Palombelli.

Un paio di giorni fa Edoardo e Antonella hanno festeggiato invece i primi sei mesi di fidanzamento. “Metà anno insieme”, ha scritto nella didascalia del post che racconta il loro giorno speciale Antonella Fiordelisi. E così tra festoni, palloncini a forma di cuore, la scritta ‘Love’ sul lettone e persino una composizione di barrette Kinder accoglie il suo amore a “Casa Donnalisi”.